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İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in ’ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin en önemli zenginliği olan genç nüfusunu, eğitim yoluyla en etkili lokomotifi haline getirmedikçe yaptığımız diğer hiçbir işin, eserin, hizmetin anlamı olmayacağını biliyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuştu.
Eğitim 12.09.2022, 11:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı açılış töreninde konuştu.
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