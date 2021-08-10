Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: “YÖK detayları açıkladı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK’ün, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasının kararlaştırdığını duyurmuştu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uygulamanın detaylarını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yükseköğretim Kurulu’nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların ‘merkezi yerleştirme’ ve ‘ek yerleştirme’ işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ‘ikinci ek yerleştirme’ yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından ‘TYT puanı asgari 140’, ‘AYT/YTD puanı asgari 170’ olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. ‘Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak’ TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ‘önlisans programlarında’, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar ‘lisans programlarında’ boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.”