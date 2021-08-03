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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı.

Eğitim 03.08.2021, 21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! YKS tercih süresi uzatıldı

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

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