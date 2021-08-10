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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'de barajın düştüğünü duyurdu.

Eğitim 10.08.2021, 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: YKS'de baraj düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum.

Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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