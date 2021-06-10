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ÇTSO’dan ‘Yapay zeka ile güvenliğin geleceği’ semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), günümüzün en önemli konularından biri olan “Yapay Zeka ile Güvenliğin Geleceği” seminerini online olarak gerçekleştirdi.

Eğitim 10.06.2021, 11:52
ÇTSO’dan ‘Yapay zeka ile güvenliğin geleceği’ semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), günümüzün en önemli konularından biri olan “Yapay Zeka ile Güvenliğin Geleceği” seminerini online olarak gerçekleştirdi.

Gerçekleşen seminerde gelişen teknoloji ve ilerleyen çağ ile birlikte “dijital” kelimesinin günümüzdeki önemi ve etkileri üzerine konuşuldu. Eyedius Teknoloji CEO’su Gökhan Talat Tuna tarafından gerçekleşen seminerde; “Yapay zeka nedir, güvenlik ve alarm alanında yapay zekanın etkisi nedir, görüntü işleme teknolojisi ile işletmelerde güvenlik nasıl sağlanır, güvenlik için kullanılan kameralar nasıl daha akıllı hale getirilir ve işletmelerde fark oluşturan uygulamalar” başlıklı konular ele alınırken seminer, katılımcıların da yoğun ilgisiyle soru cevaplarla sona erdi.
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