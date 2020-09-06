Covid-19 tedbirleri kapsamında KPSS heyecanı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da KPSS, korona virüs (Covid-19) önlemleri altında başladı.

2 yılda bir yapılan KPSS için tüm Türkiye genelindeki gibi Elazığ’da da Covid-19 önlemleri alındı. Sınava girecek adaylar okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15’te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

Sınava giren adaylardan Tolga Mertyüz, “Fırat Üniversitesi Mekatonik Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün KPSS’nin birinci oturumuna gireceğim. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavına. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah çok zorlamazlar ve hatalar yapmayız. İstediğimiz sonuçları alırız” dedi.

Pandemi süreci nedeniyle evde daha fazla ders çalıştığını ifade eden Muhammed Halisdemir ise, “Bir oturum gireceğim KPSS sınavına. İstatistik mezunuyum. İnşallah kolay bir sınav olur. Pandemi süreci aslında bizim için bir yandan da iyi oldu. Çünkü çalışmamız daha da fazla oldu. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın” diye konuştu.