Cotton Box “Tasarıma Değer” yarışmasıyla gençlerin hayallerine ışık tutuyor

Türkiye genelinde Moda Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Grafik Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Ürünler Tasarımı, Mimarlık ve İç mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerinin katılacağı “Tasarıma Değer” yarışmasında katılımcılardan “Yeni Dünya” temasıyla nevresim deseni tasarlamaları isteniyor. “Tasarıma ve tasarımcıya değer” yaklaşımı ile üniversite öğrencilerinin kariyerlerine katkı sağlamayı ve ev tekstili sektöründe tasarımcı işbirliklerini ön plana çıkarmayı amaçlayan yarışma, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya koymaları açısından da fırsat sunuyor. www.tasarimadeger.com adresi üzerinden başvuruların yapılacağı yarışma için son başvuru tarihi 5 Şubat 2021.

Değişen dünyada tasarım kavramı her geçen gün kendini yenilemeye ve sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Bireylerin hayal güçlerinin ve bakış açılarının farklı bir boyut kazandığı şu günlerde, tasarımın ve tasarımcının ruhu da yeniden şekilleniyor. Peki tüm dünyada yaşanan köklü değişim ile birlikte zihinlere kazınan “Yeni Dünya” kavramı geleceğin tasarımını nasıl etkiliyor? Genç tasarımcıların Yeni Dünya’dan beklentileri nasıl şekilleniyor? Son günlerde dünyada yaşanan değişimin geleceğin tasarımcıları için ne anlam taşıdığını ev tekstiline yansıtmayı amaçlayan “Tasarıma Değer” yarışması, ev tekstili sektöründe tasarım kavramının öne çıkarılması, yeni tasarımcıların desteklenmesi ve sektöre yenilikçi bakış açısının getirilmesini amaçlıyor. “Yeni Dünya” teması ile hazırlanan tasarımlar ile gençlerin Yeni Dünya’dan beklentilerini, hayallerini ve umutlarını tasarımlarına yansıtmaları bekleniyor. Ön eleme, dijital halk oylaması ve jüri değerlendirmesi ardından dereceye girenlerin belirleneceği yarışmada, birbirinden özel ödüller sahiplerini bulacak.

Tasarımın Merkezi İtalya’da Tasarım Bienaline katılma fırsatı

Dijital halk oylamasında ve jüri değerlendirmesinde ilk üçe girenlerin ödül kazanacağı “Tasarıma Değer” yarışmasıyla öğrenciler gelecekleri açısından büyük fırsatlar elde edecek. Jüri değerlendirmesiyle belirlenen sonuçlara göre yarışmanın birincisine yanında götüreceği bir kişi ile birlikte İtalya’nın Milano şehrinde her yıl düzenlenen ve tasarım dünyasının bir araya geldiği Milan Design Week’e 3 günlük katılım hakkı sunulacak. Aynı zamanda ulaşım, konaklama, kahvaltı ve akşam yemeği imkanı da içeren ödül ile yarışmanın birincisi hayallerine ulaşma fırsatı elde edecek. Yarışmanın ikincisine tasarımcıların büyük bir beğeniyle kullandıkları Apple Macbook Pro hediye edilirken, üçüncüye ise Türkiye’nin en yetkin moda okullarından İstanbul Moda Akademi’sinde eğitim programı ödülleri sunulacak. Bunun yanı dijital halk oylaması sonucuyla dereceye giren ilk 3 kişiye Cotton Box’tan hediye çeki verilecek. Birinciye 1.000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL olarak verilecek hediye çekleri, Cotton Box’ın web sitesinden alışverişte kullanılabilecek

Nuri Turgut “genç tasarımcılara fırsat sunmayı ve ev tekstiline yenilik katmayı hedefliyoruz”

Öğrencilerin gelecek planlarına ışık tutmak, yeteneklerini ortaya koymalarını sağlamak ve ev tekstili sektörüne tasarım kavramını katmak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirten Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Düzenlediğimiz “Tasarıma Değer” yarışmamız ile ülkemizdeki genç yetenekleri gün yüzüne çıkarmak, onları yeni şeyler üretmeye teşvik etmek istiyoruz. Bunun yanında ev tekstili sektöründe tasarımcı işbirliklerini öne çıkarmak, tasarım kültürünü yaygınlaştırmak amacındayız. Biz Türkiye’de en fazla genç ve çocuk nevresimi satan bir marka olarak gençlerin dünyasını nevresim tasarımlarımıza yansıtmak ve onlara bir fırsat sunmak istiyoruz. Tüm dünyada markalar artık yarattıkları katma değer ile global arenada kendilerine daha fazla yer buluyor. Tasarım her sektörde önemli bir katma değer yaratıyor. Bizim sektörümüzde ise en önemli kriterlerden biri. Son dönemde tüm dünyada büyük bir değişim rüzgarı yaşanıyor. Bu değişim yaşam tarzlarını, alışkanlıkları yeniden sorgulatıyor. Biz de öğrencilerin gelecekten beklentilerini, hayallerini ve kendi Yeni Dünya’larını görebilmek amacıyla yarışma temamızı özenle belirledik. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz tasarım yarışmamızı geleneksel hale getirerek birçok öğrencinin hayatına dokunmak için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde ifade etti.

Dijital halk oylaması ve jüri değerlendirmesinin ardından ödüllerin sahibi belli olacak

Yeni Dünya temasıyla hazırlanan ve yarışmanın web sitesine yüklenen tasarımlar öncelikle ön elemeye tabi tutulacak. İlk elemeyi geçen tasarımlar yarışmanın web sitesi üzerinden dijital halk oylamasına sunulacak. İsteyen herkesin oy kullanabileceği bu sürecin ardından ise dereceye giren tasarımlar; Cotton Box’ın Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Cotton Box Yöneticisi Emin Mert Turgut, Cotton Box tasarım ekibinden Büşra Uğraş ve Bahar Yeniçeri, İstanbul Moda Akademisi eğitmenleri Burcu Yıldırım, İpek Karaca Üstün, Tuba Yıldırım ve Marie Claire Maison dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fulya Bozkurt ve sosyal medya içerik üreticisi Sibel Çikler’in yer aldığı her biri kendi alanında isim yapmış jüri tarafından değerlendirilecek.