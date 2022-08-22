ÇOMÜ’de ilk kayıt töreni düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), 2022-2023 akademik yılının ilk öğrenci kaydı Tıp Fakültesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), 2022-2023 akademik yılının ilk öğrenci kaydı Tıp Fakültesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 20 fakülte, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden ÇOMÜ’de bu yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavıyla yerleşen 10.036 öğrenci yeni kayıt yaptıracak. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ’nün hızlı bir şekilde büyüdüğüne dikkat çekerek yaptığı konuşmasında, “Hedefimiz üniversitemizin çok daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. ÇOMÜ, üniversiteler arasında şehir ve eğitim avantajları sebebiyle tercih edilen bir konumda. Çanakkale’miz özgürlüğün ve hoşgörünün şehri. Öğrencilerimizden de beklentimiz öğrencilik yıllarını çok iyi değerlendirerek çok çalışıp ülkemize katkı sağlamalarıdır. Bunu akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimizle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Üniversitemiz, öğrenciyle iletişim halinde, öğrenci odaklı bir üniversitedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğu Z Kuşağı olarak adlandırılmakta ben inanıyorum ki X Kuşağı olarak bu nesille ne kadar iç içe olursak, yol gösterip, örnek olursak öğrencilerimiz o kadar başarılı olacaklardır” dedi.

Tören, açılış konuşmasının ardından protokol üyelerinin öğrencilerin kayıtlarını gerçekleştirmesiyle sona erdi.

Tıp Fakültesinde düzenlenen törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Genel Sekreter Ayhan Monus, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Yayıntaş ve Prof. Dr. Erkan Melih Şahin, öğrenciler ve velilerin katıldı.