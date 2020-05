ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!

Pomodoro Tekniği’nin uygulaması oldukça basittir. Basit bir saat dışında herhangi bir şey gerektirmez. Kolayca öğrenilir ve uygulanır. Teknikten verim almak için yedi ila yirmi günlük sabit uygulama gerekir. Başladıktan kısa süre sonra zamanı etkin kullanmayı öğretse de gerçek sonuçlar ancak bu zaman aralığında ortaya çıkacaktır. Uygulama süreci oldukça basittir. Gün boyunca her proje için zaman kısa aralıklara bölünür ve periyodik molalar verilir. Her bir çalışma periyodu “Pomodoro” olarak adlandırılır. Aşamalarıyla Poodoro Tekniği’ni uygulama şekli şöyledir;

Pomodoro Tekniği genellikle yazılımcılar, tasarımcılar, yaratıcı işler yapan kişiler, düzenli olarak üretmek zorunda olanlar, yoğun konsantrasyon gerektiren işlerde çalışanlar tarafından kullanılır. Bu kişiler yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini her daim taze tutmak zorundadırlar. Bu teknik verimli çalışma sağladığından dolayı özellikle bu tarz işleri yapan kişilere önerilir. Aslında Pomodoro Tekniği hemen hemen her iş dalına uyarlanabilir. Çünkü bu teknik bireyler için üretkenliği ve zamanı doğru kullanmayı sağlar. Freelancer’lar da bu teknikten yararlanarak zamanlarını planlayabilirler ve evden çalışmanın getirdiği zamanı verimli kullanma konusundaki problemleri giderebilirler.

Ayrıca Pomodoro Tekniği ders çalışma teknikleri arasında da sayılmaktadır. Odaklanma gerektiren ders çalışma aktivitesi için bu teknik oldukça faydalıdır. Sınavlara hazırlanan ve düzenli çalışmak zorunda olan her öğrencinin kişisel disiplinine yardımcı olacak ve üretkenliğini arttıracaktır.