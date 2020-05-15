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ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!

Pomodoro Tekniği, zamanı verimli kullanmak için geliştirilen bir zaman yönetimi tekniğidir. 1980'lerin sonlarında Francesco Cirillo tarafından geliştirilmiştir. Teknik, kısa molalarla birbirinden ayrılan çalışma aralıklarını kullanır. Belirlenen çalışma süresi 25 dakika, kısa mola 5 dakika sürmektedir. Pomodoro Tekniği, yüksek odak düzeyinde işleri bitirmeye yardımcı olmaktadır. Verilen kısa molalar ile dikkat hep taze tutulur, maksimum odaklanma sağlanır ve daha az zihinsel yorgunluk hissedilir. Bu teknik sayesinde verimli çalışmak ve üretkenliği artırmak mümkündür.

ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!

Pomodoro Tekniği, zamanı verimli kullanmak için geliştirilen bir zaman yönetimi tekniğidir. 1980'lerin sonlarında Francesco Cirillo tarafından geliştirilmiştir. Teknik, kısa molalarla birbirinden ayrılan çalışma aralıklarını kullanır. Belirlenen çalışma süresi 25 dakika, kısa mola 5 dakika sürmektedir. Pomodoro Tekniği, yüksek odak düzeyinde işleri bitirmeye yardımcı olmaktadır. Verilen kısa molalar ile dikkat hep taze tutulur, maksimum odaklanma sağlanır ve daha az zihinsel yorgunluk hissedilir. Bu teknik sayesinde verimli çalışmak ve üretkenliği artırmak mümkündür.

15 Mayıs 2020 Cuma 14:36
2017 Okunma
ÇOCUKLARINIZ YETERİNCE DERS ÇALIŞMIYOR MU? "POMODORO TEKNİĞİ" İŞE YARAYABİLİR!

POMODORO TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Pomodoro Tekniği’nin uygulaması oldukça basittir. Basit bir saat dışında herhangi bir şey gerektirmez. Kolayca öğrenilir ve uygulanır. Teknikten verim almak için yedi ila yirmi günlük sabit uygulama gerekir. Başladıktan kısa süre sonra zamanı etkin kullanmayı öğretse de gerçek sonuçlar ancak bu zaman aralığında ortaya çıkacaktır. Uygulama süreci oldukça basittir. Gün boyunca her proje için zaman kısa aralıklara bölünür ve periyodik molalar verilir. Her bir çalışma periyodu “Pomodoro” olarak adlandırılır. Aşamalarıyla Poodoro Tekniği’ni uygulama şekli şöyledir;

POMODORO TEKNİĞİ KİMLER İÇİNDİR?

Pomodoro Tekniği genellikle yazılımcılar, tasarımcılar, yaratıcı işler yapan kişiler, düzenli olarak üretmek zorunda olanlar, yoğun konsantrasyon gerektiren işlerde çalışanlar tarafından kullanılır. Bu kişiler yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini her daim taze tutmak zorundadırlar. Bu teknik verimli çalışma sağladığından dolayı özellikle bu tarz işleri yapan kişilere önerilir. Aslında Pomodoro Tekniği hemen hemen her iş dalına uyarlanabilir. Çünkü bu teknik bireyler için üretkenliği ve zamanı doğru kullanmayı sağlar. Freelancer’lar da bu teknikten yararlanarak zamanlarını planlayabilirler ve evden çalışmanın getirdiği zamanı verimli kullanma konusundaki problemleri giderebilirler.
Ayrıca Pomodoro Tekniği ders çalışma teknikleri arasında da sayılmaktadır. Odaklanma gerektiren ders çalışma aktivitesi için bu teknik oldukça faydalıdır. Sınavlara hazırlanan ve düzenli çalışmak zorunda olan her öğrencinin kişisel disiplinine yardımcı olacak ve üretkenliğini arttıracaktır.

POMODORO TEKNİĞİ’NİN FAYDALARI

ZAMAN KONTROLÜ VE VERİMLİLİK

Pomodoro Tekniği sayesinde hem bir aktivitenin ne kadar süre gerektiğini hem de bunca zamanın nereye gittiğini öğreneceksiniz. Ayrıca bu sistem ile çalışırken bölünmeleri önleyecek ve odaklanmayı sürdüreceksiniz. Bu da size zamanınızı verimli kullanmayı öğretecek.

PLANLAR VE HEDEFLER

Zaman yönetiminiz sayesinde gününüzü doğru şekilde planlamaya ve zamanı etkin kullanmaya başlayacaksınız. Doğal olarak kendinize daha net hedefler belirleyecek ve bir işin ne kadar sürede biteceğini önceden bileceğiniz için kontrolü elinizde tutacaksınız.

MOTİVASYON VE ÜRETKENLİK

Saatlerce çalışmaktansa 25 dakika çalışmak daha kolaydır. Kısa çalışma süresi size kolay görünecek ve işleri daha yüksek motivasyonla tamamlayacaksınız. Ayrıca işleri küçük parçalara böldüğünüz için tamamlanan her parça size “iş bitirmiş” olma hissini yeniden yaşatacak. Her tamamladığınız döngü ile birlikte üretkenliğinizi de arttıracaksınız.

POMODORO SAATİ

Pomodoro saati, domates şeklinde bir saattir. Tekniğin tasarımcısı Cirillo mutfağındaki domates şeklinde saatten esinlenerek, tekniğin adını da İtalyanca “Domates” koyduğu için saatin genel kabul görmüş şekli budur. Fakat günümüzde mekanik saatler çok fazla tercih edilmemekte ve genellikle zamanlayıcı ihtiyacı tarayıcı eklentileri veya mobil uygulamalarla giderilmektedir. Pomodoro zamanlayıcısı olarak birçok uygulama mevcuttur. Bu uygulamalar tekniğe özel kurgulanmıştır ve kullanılmaları sonucunda verimlilik raporları gibi raporlar da vermektedirler.
Aşağıdaki ücretsiz araçlardan bir kısmı Pomodoro Tekniği için tasarlanmıştır. Diğerleri ise bu tekniği uygularken faydalı olabilecek araçlardır:

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Son Güncelleme: 15.05.2020 14:58
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