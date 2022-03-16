banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Çocuklarını okula gönderip, okuma yazma kursunun yolunu tutuyorlar

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ve teşvikiyle ücretsiz açılan okuma yazma kursuna ev hanımı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim 16.03.2022, 11:09
Çocuklarını okula gönderip, okuma yazma kursunun yolunu tutuyorlar

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ve teşvikiyle ücretsiz açılan okuma yazma kursuna ev hanımı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Merkez Bağlar İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde uzman hocalar eşliğinde aile destek merkezlerinde açılan kurslara 100 kadın katıldı. İlk haftası geride kalan kursa katılımın katlanarak artması bekleniyor. Kimisi çocuğunu okula gönderdikten sonra geliyor, kimisi de evdeki işlerini bitirdikten sonra katılıyor. Kurs programı, çoğunluğu ev hanımı olan kadınların günlük işleyişine göre belirleniyor.

Kursta değişik hayat hikayeleri olan farklı yaş grubundaki kadınları görmek mümkün olurken, kimisinin ailesi çeşitli nedenlerle zamanında okula göndermemiş, kimisi hayat şartlarından dolayı bu imkanı çocukluğunda değerlendirememiş. Ama şimdi belediye tarafından verilen bu kursu tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyorlar.

“Kadınların azmi bizi hayran bıraktırıyor”

Kurs eğitmeni Leyla Bağatır, kursa katılan kadınların büyük bir azim ortaya koyduğunu belirterek, “Hiç okuma yazma bilmeyen ve günlük hayatta bu yüzden zorluk çeken ablalara ve annelere okuma yazmanın ilk uygulamalarını gösteriyoruz. Sıfırdan öğreniyorlar. Her yaştan kadınlar geliyor. 65 yaşındaki anne de, 35-40 yaşındaki abla da var. Genelde belli bir yaşın üzerindekiler geliyor. Yoğun talep var. Kayıtlar devam ediyor, her gün yeni isimler geliyor. Programı kadınların uygunluğuna göre belirliyoruz. Hem okuma yazmayı öğrensin, hem ev işlerini yapabilsinler diye. Haftanın üç günü bu çalışmayı yapıyoruz. Bizim için de zevkli geçiyor. Bu yaştan sonra kendilerine güvenip heyecanlı ve istekli olmaları çok güzel bir olay. Kadınlarla çalışmak her zaman daha zevkli, çünkü birbirimizi iyi anlıyoruz. Amacımız en kısa zamanda okuma yazmayı öğrenmelerini sağlamaktır. Halk Eğitim Müdürlüğü bu sürecin sonunda okuma yazma belgesi veriyor ama zaten kadınların amacı okuma yazmayı çözerek günlük yaşantıda kullanmak” dedi.

“Kadınların günlük hayatına inanılmaz katkısı olacak”

Okuma yazmayı çözmenin kadınlara çok şey katacağını ifade eden Bağatır,”Değişik hayat hikayesi olanlar var. Bunlar arasında çocuklarıyla beraber gelenleri de görüyoruz. Günlük hayatta kadınlara çok şey katacak. Okuma yazması olmadığı için hangi otobüs durağında inmesi gerektiğini bilmeyen kadınlar bile var. Ya da hastaneye giderken orada sorun yaşayanlar bile var. Başkalarından yardım almak zorunda kalıyorlar. Okuma yazmayı öğrenirse okula giden çocuğuna yardımcı olur, günlük ve sosyal hayatta haklarını arama imkanına kavuşur. Peygamberimize gelen ilk ayet, ‘Oku’ emri ile başlar. Hazreti Ali, ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyor. Okuma yazma bu derece önemli. Özellikle de hayatın yükünü çeken kadınlar için hayati anlam taşıyor. Belediyenin bu hizmeti kadınlar için oldukça anlamlıdır. Burada hem Kur’an’ı Kerim dersini hem de okuma yazma eğitimini alanlar var. Kadınlarımız gelsin ve bu imkandan yararlansın diyoruz. Bizim amacımız bu kurs sayesinde temeli sağlamlaştırmaktır” diye konuştu.

“Kısa zamanda çok şey öğrendim”

Okuma yazma bilmediği için günlük yaşamda zorluk çektiğini anlatan Sevda Nazlı, ”Günlük yaşamda çok zorlanıyoruz. Bu sorun her yerde karşımıza çıkıyor. Kurs çok güzel geçiyor, hem okuma yazmayı öğreniyoruz, hem sosyal faaliyet adına güzel zaman geçiriyoruz. Kısa zamanda çok şey öğrendim diyebilirim. Böyle bir imkan sağladığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum. Burası evimize çok yakın, bu nedenle zaman sorunu da olmuyor. Okuma yazması olmayan tüm kadınlara tavsiye ediyorum. Bu güzel imkandan yararlansınlar” şeklinde konuştu.

65 yaşındaki Adüle Açan, hem okuma yazma hem de Kur’an’ı Kerim eğitimi alarak, “Öğrenmenin yaşı yok. diyor. Burada hem Kur’an’ı Kerim dersini alıyorum, hem okuma yazma kursuna katılıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Buraya katılmayı çok istedim. Okuma yazmayı kısa zamanda çözeceğime inanıyorum. Benim kadınlara çağrım, yaşa takılmasınlar. Böyle güzel bir imkan var. Gelip en iyi şekilde değerlendirsinler” çağrısında bulundu.

“Bizim için müthiş bir imkan”

Pandemiden dolayı kapanan kursun açılmasından dolayı çok memnun olduklarını anlatan Zeynep Salar, “Bir haftadır katılıyorum. Çok memnunum. Pandemiden dolayı burası kapanmıştı. Açılmasını çok istiyorduk. Okuma yazmadan Kur’anı Kerim dersine kadar çok şeyi öğreniyoruz. Burası herkes için müthiş bir imkan sağlıyor. Kendim ve ailem adına Bağlar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Önceden okuma yazması olduğunu ancak bunu yeterli görmediğini ifade eden Ayşe Yamaç da, ”Biraz biliyordum ama yeterli değildi. Burada kendimi geliştiriyorum. Çocuklarım okul okuyor. Benim buraya gelmemden onlar da gayet memnun. Bağlar Belediyesi’ne böyle bir imkan sundukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19