Çocuklara yumurtanın fabrikasyon olmadığını öğreten etkinlik: Kuluçka makinesi

Rize merkezde bulunan Çay İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfa kurulan seyyar kuluçka makinesi sayesinde sıkan civcivleri gören minik öğrenciler, yumurtanın ve tavuğun fabrikasyon bir ürün olmadığını deneyimlemiş oldu.

Teknolojinin gelişmesi ve şehirleşmenin getirdiği dezavantajlardan biri de yeni neslin tarım ve hayvancılıktan uzak büyümesi oldu. Rize’de bulunan Çay İlkokulunun yaptığı bilim şenliğinde gezi gözlem projesi çerçevesinde 3/C sınıfı öğretmeni de bu durumun önüne geçebilmek için hayvancılık hakkında öğrencileri bilinçlendirmek isteyince sınıfa kuluçka makinesi kurdu. Kuluçka makinesinin kurulmasıyla sabırlı bir şekilde beklemeye başlayan öğrenciler yumurtanın ilk kırılma anında şaşkınlıkla izledi. Yumurtadan tamamen çıkan civcivleri sevmek isteyen 28 tane öğrenci sırayla yumurtadan çıkan civcive yoğun ilgi gösterdi. İlkokul öğrencilerinin yaptığı kuluçka makinesinden çıkan civcivleri gören öğrenciler civcivi çok sevdi.

Doğadan uzaklaşan çocukların bu yumurtaların sadece marketlerde üretilip satıldığını düşündüklerini sözlerine yansıtan sınıf öğretmeni Evrim Paliç, "Biz sınıfça yaptığımız projelerle beraber bir bilim şenliği düzenlemek istedik. Bilim şenliği içinde gezi gözleme yer vermek istedik. Bir yumurtanın kuluçka makinesinden çıkışını gözlemleyebiliriz diye düşündük. Şansımız da oldu gerçekten. Tavuğun normalde yavrularını çıkartmak için sıcak tutmasını nemli tutması ve gagasıyla çevirme sürecini kuluçka makinesinin nasıl yaptığını gözlemledik. Çocuklar yumurtadan çıkan civcivleri görünce çok şaşırdı. Açıkçası yumurtanın sadece markette üretilip satıldığını düşünen çocuklar vardı. Doğadan gerçekten çocukları uzaklaştırmışız. Çok yalıtımlı bir hayatları var. Bence güzel bir etkinlik oldu. Bunları bir daha görme şansları olamayacak. Onun için gerçekten çok mutluyum" dedi.

Yaptıkları kuluçka makinesinin bir anne görevi yaptığını söyleyen Ömer İhsan ise, "Bu kuluçka makinesi bir anne görevi yapıyor. 36 derece sıcaklıkta tutuyor ve altta bulunan su ile içerisi nemleniyor. En sonunda da civciv yumurtayı gagalarıyla kırarak yumurtadan çıkıyor. Önce gagasıyla yumurtaya vuran civciv daha sonra kırdığı gölgeyi daha da büyütüyor ve kanatlarını ve gövdesini çıkartıyor" şeklinde konuştu.

Civcivlerin çıkmasını bekledikleri zamanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Masal Karakan, "22 gün çok heyecanlı geçti. İlk civciv çıktığında daha hızlı beslensin diye bir damla tuzlu su verdik. Sonra yemlemeye başladık. Kuluçka makinesinin sıcak olması için ampul yaktık. Her doğan yavru biraz büyüdükten sonra başka bir kutuya alıyoruz. İlk gördüğümde onu küçücük bir civciv bir katmanı kırmaya çalışıyordu" ifadelerine yer verdi.