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Çocuklara oyun alışkanlığı kazandıracak 3 milyonluk tesisin temeli atıldı

KASTAMONU BELEDİYESİ İLE KASTAMONU ENTREGRE’NİN ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ OYUNCAK KÜTÜPHANESİ VE ÇOCUK BAKIMEVİNİN TEMELİ ATILDI.

Eğitim 28.07.2020, 18:12
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Çocuklara oyun alışkanlığı kazandıracak 3 milyonluk tesisin temeli atıldı

Kastamonu’da çocuklara birlikte oyun oynama alışkanlığı kazandırmak, eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla projelendirilen ve 3 milyon TL’ye mal olması beklenilen Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Bakımevinin temeli atıldı.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Entegre ortaklığında Kuzeykent Mahallesinde Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Bakımevi yapılması için daha önceden imzalanan protokol hayata geçirildi. Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Entegre firmasının ortaklığında yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak olan Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Bakımevinin temelini attı. Proje, çocukların birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanması, oyuncak bulamayan çocukların oyuncaklara kavuşması, çocuklarının oyunlarla eğlenerek öğrenmesi hedefiyle hayata geçirildi. Temel atma töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, “Belki maddi olarak diğer açıkladığımız projelerin yanında daha düşük maliyette bir proje ama benim için hemen hemen her projenin önünde yer alan manevi tarafı çok daha büyük olan bir proje” dedi.

“Hem oyuncak kütüphanesi hem de çocuk bakımevi olacak”

Oyuncak Kütüphanesi’nin amacının çocukların birlikte oyun oynama alışkanlığı kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, “Çocuklarımızın paylaşma alışkanlığı kazanmasıydı. Bir özelliği ekonomiye çok ciddi katkısı var. Herkes oynamadığı oyuncağını buraya gelip bırakacak. Böylece hem oyuncak alma imkanı olmayan aileler buradan faydalanacak, hem de çocuklarımız oynamadıkları oyuncakları birbirleriyle paylaşacaklar. Dolayısıyla sadece kreş değil. Kreş artı oyuncak kütüphanesi. 2 katlı olacak. Girişlerini ayrı verdik. Alt katta kreş olacak. Üst katta da oyuncak kütüphanesi olacak” diye konuştu.

“Böyle bir hayırda yer almak bizim içinde çok önemliydi”

Törende konuşan Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Kastamonu-Samsun Fabrikalar Direktörü Enüs Koç ise, “Gönülden bağlı olduğumuz bu kentin, adını aldığımız bu kentin, adını dünyaya duyurmuş olmak bizim için bir gururdur. Dün olduğu gibi bugünde Kastamonu’nun gelişmesine katkıda bulunmaya her zaman hazırız. Belediye başkanımız projeden bahsedince ‘bu projede yer almamız gerekiyor’ demiştik. Genel müdürümüz de onay verdi ve böyle bir hayırda yer almak bizim içinde çok önemliydi. Bu proje ismini Kastamonu’dan almış olan global bir şirket için çok büyük bir anlam ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi

Konuşmaların ardından yapılan duanın ve kesilen kurbanın ardından Başkan Vidinlioğlu, beraberindekilerle birlikte Oyuncak Kütüphanesi ve Çocuk Bakımevinin temelini attı. Yapımı tamamlandığında Kuzeykent Mahallesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi’nde bin 298 metrekare kapalı alan ve bin 342 metrekare açık alan olacak. Projenin Çocuk Bakımevi kısmında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu, çok amaçlı salon yer alacak ve bakımevi toplam 100 öğrencilik kapasiteye sahip olacak. Oyuncak kütüphanesi kısmında ise; oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimi ve personel birimi bulunacak. Yine projenin bir diğer ayağı olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çocuk Bakımevi de toplam bin 350 metrekare kapalı alan ve bin 329 metrekare açık alana sahip olacak. 6 adet sınıf ve oyun salonu, 6 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu ve çok amaçlı salonun yer alacağı proje toplam 120 öğrenci kapasitesine sahip olacak.

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