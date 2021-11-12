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Çocuklar yumurtanın markette yetiştiğini sanıyordu

Esenler Tacirler İlkoku’nda bir öğretmen, yumurtanın markette üretildiğini zanneden öğrencilerine doğrusunu öğretmek için okul bahçesinde mini bir çiftlik kurdu.

Eğitim 12.11.2021, 15:22
Çocuklar yumurtanın markette yetiştiğini sanıyordu

Esenler Tacirler İlkoku’nda bir öğretmen, yumurtanın markette üretildiğini zanneden öğrencilerine doğrusunu öğretmek için okul bahçesinde mini bir çiftlik kurdu.

3-K sınıfı öğretmeni Gonca Kiriş, derslerinde öğrencilerine hayvanları tanıtmak, onlara hayvan sevgisi kazandırmak ve hayvansal ürünleri öğretmek için ilginç bir yola başvurdu. Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanların hayatımızda önemli bir yeri olduğunu, etleri, sütleri, yumurtaları başta olmak üzere insanların onlardan çok istifade ettiğini anlatmaya çalışan Gonca Kiriş, öğrencilerin bu konuda çok yetersiz bilgiye sahip olduklarını öğrenince kolları sıvadı. Öğrencilerinin birçoğunun yumurtanın markette üretilen bir ürün olduğunu zannettiklerini belirten Gonca öğretmen, okul idaresinden izin alarak okul bahçesinde mini bir çiftlik kurdu. Gonca hanım öğrencileri ile birlikte hayvanlar için oluşturdukları yaşam alanında tavuk ve horozlar yetiştirmeye başladılar. Bu kümes hayvanlarının bakımlarını da öğrenciler üstlendiler. Tavuklar yumurtlamaya başlayınca öğrencilerin mutlulukları bir kat daha arttı.

Okul bahçesinde kahvaltı yaptılar

Daha önce tavuk ve horozu ayırt edemeyen öğrenciler şimdi kümes hayvanları hakkında birçok bilgiyi görerek ve yaşayarak öğrenmiş oldular. Sabahları yumurtaları kümesten bir bir toplayan öğrenciler, zaman zaman da okul bahçesinde kendi yetiştirdikleri tavukların yumurtalarından melemen yapıp hep birlikte kahvaltı yaparak okul anılarına güzel bir sayfa eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

“Köyde yetişen kadar bilgi sahibi oldular”

Mini çiftliklerine kümes hayvanlarının yanına tavşan ve balığı da eklediklerini anlatan öğretmen Gonca Kiriş, “Barınağımıza uygun her türden hayvan yetiştirmeye çalışacağız. Daha önce hayvanlarla ilgili hiç bilgileri olmayan öğrencilerim şimdi köyde yetişen bir çocuk kadar bilgi sahibi oldu. Daha önce korktukları hayvanlardan artık korkmuyorlar ve çok seviyorlar. Onların birer can taşıdığı bilinciyle sorumluluklarının da farkına vardılar” dedi.

Mırmır sınıfta ders dinliyor

Artık sınıfın Mırmır adında bir de kedisi var. Mırmır sınıftan hiç ayrılmıyor. Masa masa gezip öğrencilere misafir oluyor. Mırmırdan kimse rahatsız değil. Bazen bir masada kıvrılıp ders dinleyen Mırmır sıkılınca da öğrencilerin çantalarıyla veya masa üstündeki diğer malzemelerle oynayarak vakit geçiriyor. Sevimli Mırmır 3-K sınıfının adeta maskotu oldu. Bakımı ve beslenmesini de öğrenciler karşılıyor. Öğrenciler Mırmır’dan, Mırmır da öğrencilerden çok memnun.

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