Çocuklar yarıyıl tatilinde kodlama öğrenecek

Öğrencilerin dört gözle beklediği yarıyıl tatiline özel etkinlikler düzenleniyor. Çocukların hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri “Logiscool Kodlama Atölyesi”, 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 6-18 yaş arası katılımcılarını ağırlayacak.

Çocukların yarıyıl tatilinde vakit geçirebilmesi için bu sene de özel etkinlikler düzenleniyor. Yarıyıl tatili boyunca öğrenciler, birçok farklı etkinliği deneyimleme fırsatı yakalayacak. Uluslararası Kodlama ve Robotik Kursu Logiscool iş birliği ile Akasya eksi 1. katta gerçekleşecek “Logiscool Kodlama Atölyesi” ile 6-18 yaş arası öğrenciler geleceğin dili olan kodlamayı öğrenebilecekleri 1 saatlik eğitim alma imkanı bulacaklar. Çocuklar bu 1 saatlik eğitim sonunda bir oyun tasarlayabilecekler. 22 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 saatlerinde gerçekleşecek atölyelere öğrenciler, alışveriş merkezinin mobil uygulaması üzerinden temin edecekleri kodlar ile katılabilecek. Geleceğin dilini gençlere temelden öğretmeyi hedefleyen atölye ile öğrenciler hem keyifli hem de öğretici bir yarıyıl tatil deneyimi yaşayabilecek.

Atölye, sınırlı sayıda katılımcıya açık olacak ve atölyeye aynı anda 10-12 çocuk katılım gösterebilecek.