Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti

Bingöl’de özel bir kreşte eğitim gören çocuklar, öğretmenleriyle birlikte hayvan bakımevini ziyaret etti, sokak hayvanlarına mama bıraktı.

Bingöl’de Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, kent merkezinde eğitim veren özel bir kreşteki çocuklar, belediye hayvan bakımevini ziyaret etti. Bakımevinde olan sokak hayvanlarına mama veren çocuklar, birimdeki görevliler tarafından da bilgilendirildi.

Çocuklara şimdiden canlılara karşı sorumluluk almaları gerektiğini dile getiren öğretmenlerinden Hülya Ertuğrul, "Hayvan barınaklarına geldik. Çocuklarımızı kreş olarak ziyarete getirdik. Bu konuda velilerimiz de gereken desteği esirgemedi. Onlara bütün canlılara karşı, hayvanlara ve doğaya sorumluluk kazandırmak adına burada bulunduk. Onlar da gereken özeni ve dikkati gösterdiler. Onlar da ileri de kendi çocuklarını aynı şekilde yetiştirsinler diye bu sorumluluğu verdik, kazandırdığımızı da düşünüyorum. Velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.