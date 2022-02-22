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Çocuklar artık emin ellerde

DÜZCE (İHA) – Düzce’de başlayan okul öncesi eğitim kursunda, hem anne ve anne adayları hem de kreş ve anaokullarında çalışacak kadınlar bilinçlendiriliyor.

Eğitim 22.02.2022, 09:45
Çocuklar artık emin ellerde

DÜZCE (İHA) – Düzce’de başlayan okul öncesi eğitim kursunda, hem anne ve anne adayları hem de kreş ve anaokullarında çalışacak kadınlar bilinçlendiriliyor.

Meslek kurslarından hobi kurslarına kadar birçok alanda kurslar açan Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, kadınların eğitimine katkıda bulunuyor. Bu kapsamda, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde okul öncesi eğitim kursu açıldı. 4 ay sürecek olan kursta; çocuk bakımı, gelişimi ve çocuk eğitiminde kullanılan materyallerin yapımı öğretiliyor.

"Çocuklarımı yanlış yetiştirmişim"

Kurstan memnun olduğunu söyleyen kursiyer Binnaz Eltay, "Burada çok güzel şeyler öğreniyorum. Çocuklarımızı yanlış büyütmüşüz. Onu burada gördüm. Şimdi torunlarımı ya da komşularımın yeni doğacak çocuklarını daha iyi eğitebileceğime eminim. Çocuklarımızın oynayabileceği, şenlenebileceği kukla gibi oyuncakların yapımını ve çocukların eğitimini öğreniyorum. Çocuklarım artık büyüdü. En küçüğü 24 yaşında. Kurs bittikten sonra yeğenlerimi, torunlarımı yetiştirirken daha çok dikkat edeceğim. Çünkü küçük çocuğum yok. İleride torunlarım olursa daha bilinçli büyütebileceğime eminim" dedi.

"Hem anneler hem de öğrenciler mutlaka gelmeli"

Daha önce kreşte çalıştığını, bazı eksikliklerini fark ederek kursa katılmaya karar verdiğini belirten Fatma Ebrar Gündoğdu ise şu ifadeleri kullandı:

"Kursumuz daha yeni başladı ancak yeni başlamasına rağmen birçok bilgiyi öğrendik. Ben daha önce kreşte görev almıştım. Görev yaparken birçok eksiğim olduğunu fark ettiğim için bu kursa başladım. Şu anda da her şey gayet güzel gidiyor. İlerleyen zamanlarda kursumuz bittiğinde kendimi daha da fazla geliştireceğimi düşünüyorum. Bu kursta öğrendiklerimin bana çok faydası olacak. Çocuklarımı yetiştirirken de faydası olacak. Hem bayanlara hem de üniversitelerde çocuk gelişimi okuyanlara, lisede çocuk gelişimi okuyanlara bu kursu öneriyorum"

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