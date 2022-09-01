Çocuğunuz okula gitmeye hazır mı

Çocukların okula başlama sürecinde ebeveynlerin nasıl davranması gerektiği hakkında bilgilendirmelerde bulunan Çocuk-Ergen Psikiyatristi Uzmanı Prof. Dr. Canan Tanıdır aynı zamanda dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu olan çocukların okula uyum sürecinin nasıl sağlanabileceği konusunda tavsiyeler verdi.

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 05 Eylül 2022 tarihinde başlıyor. Veliler bir yandan okul hazırlıklarına devam ederken, bir yandan da eğitim hayatına yeni başlayacak öğrencilerin okula uyum sürecinin nasıl sağlanacağı konusunda endişeli. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Canan Tanıdır, kaygılı ve ebeveynlerinden ayrılmakta zorlanan çocuklar ve aileleri için önerilerde bulundu.

“Çocuğu okula başlamadan önce öğretmeni ile tanıştırın”

Binlerce çocuğun okul ile tanışmasına sayılı günler kala veliler, “Çocuğum ya okula gitmek istemezse?” sorusuna çözüm arıyor. Yıllar boyunca devam edecek eğitim hayatının temelinin atılacağı anaokulu ve ilkokul eğitimlerine başlangıç, hem aileler için hem de çocuklar için sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Tanıdır ilk kez okula başlayacak çocuklara nasıl davranılması gerektiği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “Hayatlarındaki her geçiş dönemi çocuklarda kaygı oluşturabilir. O yüzden çocuğu okula hazırlarken okulda yeni bilgi ve beceriler öğreneceği bunun yanında arkadaşlarıyla oyunlar oynayacağı ve bir sıkıntısı ya da sorunu olduğunda öğretmenlerinin mutlaka ona yardımcı olacağı bilgisi verilmeli. Okullar, çocuklar için sadece bir akademik başarı ortamı olarak tanıtılmamalı. Okulun en önemli özelliklerinden biri de sosyal bir ortam sağlaması ve ebeveyn rolündeki öğretmenlerle olan ilişkilerdir. Dolayısıyla okul başlamadan önce, çocuğun başlayacağı okula gidip gezmesi daha kolay alışmasına yardımcı olabilir. Hatta mümkünse çocuğu sınıf öğretmeniyle daha okul başlamadan önce tanıştırın. Çocuk ile öğretmeni arasında sıcak bir tanışma olması, çocuğun güven duygusunu artıracaktır” dedi.

Aynı zamanda bazı çocuklarda “Dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu” durumu söz konusu olabileceğini belirten Tanıdır, bu çocukların ders boyunca yerinde oturmakta, derse odaklanmakta, tahtadakileri deftere geçmede zorluk yaşayabileceklerini ve bu tür durumlarda öğretmenlerin aktif rol oynaması, çocuğu ön sıralara ve kendine yakın oturtması, sessiz bir arkadaşının yanına oturtması, çocuğun adapte süreci için iyi olabileceğini ifade etti.

Kaygılı ve ebeveynlerinden ayrılmakta zorlanan çocuklar için bunlar yapılmalı

Kaygılı ve ebeveynlerinden ayrılmakta zorlanan çocuklar ilk günlerde okulun içine girmek istemeyebilir, arkadaşları ile iletişim kurmayı reddedebilir. Prof. Dr. Canan Tanıdır bu tür durumlarla karşılaşan ailelerin bir süre okulda kalmasının iyi olacağını belirterek bazı noktalara dikkat edilerek çocuğun uyum sürecinin daha da kolaylaştırılabileceğini belirtti. İşte o maddeler:

-Ebeveynlerinden ayrılma kaygısı yaşayan çocuklar için öğretmenler, okul idaresi, çocuğun sınıf arkadaşları çocuğun sınıfa gelmesi, teneffüste oyunlara katılması için çocuğu cesaretlendirmeli.

-Çocukların okula son anda veya hemen ders başlamadan önce bırakılmaması ve çıkışta geç alınmaması, çocuğun dersten önce arkadaşlarıyla biraz sohbet etmesi, oyun oynaması derse hazır olması için oldukça önemli.

-Çocuğun okulda kendini daha güvende hissetmesi ve okulda yanında taşıması için ebeveynin bir fuları, fotoğrafı veya bir eşyası çocuğa verilebilir.

Çocuğun zorla sınıfa götürülmesi veya ebeveyni okul bahçesinden kovma gibi eylemlerin çocuğun kaygısını daha da artırarak problemi büyüteceğinin altını çizen Tanıdır, birkaç gün geçmesine rağmen ebeveynini bırakıp sınıfa gidemeyen çocukların aileleri, vakit kaybetmeden bir uzmandan bu konuda destek alması gerektiğini de belirtti.