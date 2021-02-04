Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler ne yapacak?

8’inci sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5’inci, 6’ncı ve 7’nci sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı, ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart 2021 tarihi itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecekler.

“Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecekler”

Öğrenciler müfredatın tamamından sorumlu olacaklar. Yüz yüze eğitim saatleri dışındaki diğer saatlerde uzaktan eğitim yoluyla dersler işlenmeye devam edilecek. Bu durumdaki öğrenciler EBA TV, EBA canlı ders ve harici canlı ders uygulamaları gibi yollarla uzaktan eğitim almaya devam edecekler. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler okul müdürlüklerine yazılı başvuru yapabilecekler. Yüz yüze eğitime gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak.