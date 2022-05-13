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Cizre’de 200 kişi için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerindeki yatılı Kur’an kurslarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan 200 hafız için Cizre’de hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Eğitim 13.05.2022, 10:44
Cizre’de 200 kişi için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerindeki yatılı Kur’an kurslarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan 200 hafız için Cizre’de hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Şırnak İl Müftülüğü tarafından il merkezi, Cizre ve Silopi ilçelerinde 2019-2020-2021 yıllarında Yatılı Kur’an Kurslarında almış oldukları eğitimi başarı ile tamamlayan 200 kişi için Cizre İlçe Stadyumunda Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi. Cizre şehir stadyumunda düzenlenen ve vatandaşların türbinleri doldurduğu merasim töreninde görme engelli bir hafızın araçla türbinlerin önünden geçişi sırasında protokoldekiler ve türbinlerdeki yüzlerce kişi ayakta alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. 200 hafıza icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından törenle verildi.

Çok müstesna bir anı yaşadıklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, "Allah, ömrünüzün sonuna kadar muhafaza etmenizi nasip eder. Rabbim Kur’an ahlakıyla bir ömür nasip etsin. Ben inanıyorum ki sizler Kuranı muhafaza ettiğiniz sürece, Rabbimiz sizleri muhafazası altına alacaktır İnşallah. İnşallah bu merasim, gençlerimize hafızlığı özendirecek, gençlerimize Kuranı sevdirecek İnşallah. Rabbimiz, sizleri bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin güzel yarınlarına hizmet etmeyi nasip etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Aileler, ne güzel ki yarın ahirette Cenabı hakkın takdirini kazanan güzel hafızlar inşallah yarın sizlere şefaat imkanına sahip olabilecekler. Öğretmenler ne mübarek iş yapıyorsunuz cenabı hakkın rızasını kazanmış ve Kur’anı öğrenen ve öğreten ne mutlu sizlere Allah, dinine hizmetten bizleri ayırmasın. Sizin gibi hafızlara hizmetten de ayırmasın İnşallah. Çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sizin katılımı, ilginiz, alakanız, bu bölge ki manevi mimarlar yetiştirmiş bu bölge İnşallah geleceklere de diğer ailelere de örnek olacak. İler de inşallah binlerce kişinin merasimini yapmayı nasip eder” dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Mantı ise, Kur’an-ı Kerim’in nur ve insan hayatının rehberi olduğunu söyledi. Mantı, "Kur’an-ı Kerim Allah’ın kitabıdır. Peygamber efendimiz şöyle buyurur, kimin kalbinde, zihninde, Kurandan bir ayet yoksa Kurandan hiçbir şey ezberlemişse o sanki harabeye dönüşmüş bir ev gibidir. Biz kadın erkek bütün Müslümanlar Kuranı okumakla, öğrenmekle, ezberlemekle ve kuranın dediği gibi yaşamakla sorumluyuz. Kur’an-ı Kerim kadın erkek bütün Müslümanlara gelen bir kitaptır. Kuran Allah’ın kelamıdır. Kuran Allah’ın sapa sağlam ipidir. Kim ona sımsıkı tutunursa yolunu şaşırmaz. Kuran insanı cennete götüren yoldur. Sizlere teşekkür ediyorum bu evlatlarımızın Kur’an-ı Kerimi öğrenmesi ve ezberlemesini için gayret ettiniz. Şimdi kuranı yaşamaları için aynı şekilde lütfen destek olun. Çünkü yüce dinimiz İslam üç şey bekler; birincisi Kuranı okumaktır, ikincisi Kuranı anlamaktır, Kuranın bize ne dediğini, Allah’ın bize ne emrettiğin anlama mecburiyetimiz vardır ve üçüncüsü ise Kur’an-Kerimi yaşamaktır. Bu güzel evlatlarımız Kuranı ezberlediler şimdi Kuranı anlayıp yaşamanın vakti geldi. Allah onları Kuranın izinden ayırmasın. Allah bu topraklarda hafızlarımızı eksik etmesin. Rabbim, evlatlarımızı, nesillerimizi, geleceğimizi Kuranla aydınlatsın. Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek çok zor ve meşakkatli bir iştir ama çok kıymetli emektir. Bu emek esnasında yavrularımıza yardımcı olan hoca hanımlara ve kuran öğreticilerine çok teşekkür ediyorum. Biz onlara minnettarız ve bu topraklarda Kur’an-ı Kerim’i daima ezberlenir olması okunur ve yaşanır olması için Rabbimden niyazda bulunuyorum. Allah bizi Kur’an-ı Kerim’in izinden, ayetinden ve süresinden ayırmasın" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kur’an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi. Cizre İlçe Stadyumunda düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Mushafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Yelek, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Güney, İş İnsanları Osman Kaan ve Ahmet Sarı ile Şırnak Belediye Başkan V. Ayten Akgül, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Refik Özsoy, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İl Müftüsü Mehmet Taştan, kurum müdürleri, ilçe müftüleri, çevre il ve ilçelerden din adamları, imamlar, vaizler ve STK temsilcileri, hafız öğrenciler ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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