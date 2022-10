Çin’de gençlik kampında öğrenciler eğlenirken öğrenecek

Ortaokul ve lise öğrencileri ile fen bilgisi öğretmenlerine açık, ücretsiz uluslararası değişim etkinliği olan Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi başladı.

6’ncı Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi Eylül - Kasım ayları arasında Çin Bilim ve Teknoloji Derneği, Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Chongqing Belediyesi İdari Teşkilatı ve Guangxi Zhuang Otonom Bölgesi İdari Teşkilatı tarafından ortak bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre kamp, ortaokul ve lise öğrencileri ile fen bilgisi öğretmenlerine açık, ücretsiz bir uluslararası değişim etkinliği. Bu büyük etkinlik kapsamında Çevrim İçi Bilim Kursu, Bilim İnsanları Dersleri, VR Çevrim İçi Ziyareti, Geleneksel Çin Kültürü Değişimi ve Deneyimi, "Müziğe Dans Et" ve ‘Gençlik ve Köprü’ grup fotoğrafı dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bir dizi heyecan verici çevrim içi aktivite yer alacak. Çevrim içi gönüllüler tüm etkinlik boyunca yardım etmek için kayıtlı her katılımcıyla iletişime geçecek. Çevrim İçi Bilim Kursu; Sürdürülebilir Ulaşım, Akıllı Araç ve Yeşil Kampüs dahil olmak üzere 3 temayı kapsıyor. Öğrencilere her tema kapsamında akranlarıyla birlikte keşfetmeleri için bazı kurs sonu ödevleri verilecek ve Çinli uzmanlar tarafından çevrim içi rehberlik de sağlanacak. Kurs sonu ödevlerini tamamlayan katılımcılar En İyi Yapıcı, En İyi Sunum ve En İyi Ekip Çalışması sertifikaları alacak.