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CHP’den “EBA’ya erişime göre not” uygulamasına tepki

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere, sınav yapılmadan EBA’daki performansa göre not verilmesi uygulamasına tepki gösterdi.

Eğitim 14.01.2021, 16:56
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CHP’den “EBA’ya erişime göre not” uygulamasına tepki

EBA TV’ye erişemeyen milyonlarca öğrencinin ders notu nasıl verilecek?

CHP’li Karabıyık, “Ülkemizde 16 Mart 2020 tarihinde eğitime ara verilen okullarda, 23 Mart itibariyle eğitim faaliyetleri uzaktan yapılmaya başlandı. Salgın devam ederken öğrenme kaybı yaşanmasını önlemek için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitimin yerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden TRT-EBA TV ile dersler verildi. Ancak bu dönemde örgün eğitimdeki 15 milyon 189 bin 878 öğrenciden, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2 milyon 834 bin 632’si EBA TV’ye hiç erişemedi; ancak gerçekte bu sayı çok daha fazla. Ayrıca EBA TV sistemini etkin kullanamayan milyonlarca öğrenci de göz önüne alındığında 6 milyondan fazla öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyleyebiliriz” dedi.

Uzaktan eğitimin öğrenciler arasında eğitim olanaklarına erişim açısından derin uçurumlara neden olduğunu hatırlatan Karabıyık, “Bu süreçte her 5 öğrenciden biri EBA sistemine giriş dahi yapmadı. Bu öğrencilerin öğrenmelerini nasıl sürdürdüğü, EBA TV’ye erişimlerinin olup olmadığı, EBA TV üzerinden sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiği, öğrenciler tarafından ne ölçüde izlendiği, ebeveynlerin çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği sağlayabildiği ise bilinmiyor” uyarısında bulundu.

CHP’li Vekil, “Bugün gelinen noktada, sınavlar yüz yüze yapılamayacağı için öğrencilerin ders notlarının EBA’daki performansa göre verilmesi sistemi belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin evinde uzaktan eğitime erişimde kullanacağı tablet, bilgisayar, televizyon ya da internet olmadığı gerçeğini bilmesine rağmen, bu durumun eğitimde açtığı makaslara rağmen bu kararı aldı. Peki imkansızlıklar nedeniyle EBA TV’ye girememiş öğrencilerin notu nasıl verilecek? Derslerdeki başarı notları, çocuklarımızın diploma notunu, dolayısıyla sınavlardaki başarı sıralamasını etkilerken, bu yayınları izlemek için uygun koşulların olmadığı evlerde TV yayınları ile uzaktan eğitim alamayan çocuklar, bu not sisteminden olumsuz etkilenecek. Uzaktan eğitim, eğitimde var olan eşitsizliklerin artmasına neden olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı bu karar ile, bu eşitsizliklerin ve makasın derinleşmesine neden oluyor” sözleriyle konunun önemine dikkat çekti.

MEB, eğitime erişim sorununu çözmek için yeterli bir girişimde bulunmadı, bunun bedelini çocuklar ödüyor!

Mart ayından beri pandemi gölgesinde ve belirsizlikler ile süren uzaktan eğitimin sorunsuz gerçekleşmesi için MEB’in yapılması gerekenleri yapmadığını dile getiren Karabıyık, “Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin MEB tarafından yaklaşık tespit edildiğini biliyoruz; ancak Bakanlık tarafından konuda yeterli bir girişimde bulunulmadı, yeterli açıklama yapılmadı. Oysa bu durumla ilgili süreç içerisinde öngörüde bulunarak, tüm ihtiyaçların eksiksiz karşılanması gerekirdi. Ancak bu yapılmadı. Halen milyonlarca öğrencinin tablet, bilgisayar ve internet erişimi sorunu devam ediyor. Çok sayıda il ve ilçede ise internet alt yapı eksiği olduğu biliniyor. Özellikle altyapı eksikliği ve gelir yetersizliği nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, EBA sistemine girişin en az olduğu bölgemiz. Örneğin Diyarbakır’da, 492 bin 975 öğrenci eğitim görmesine rağmen yaklaşık 200 bin öğrenci bugüne kadar hiç EBA sistemine bağlanamadı. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü ve alanın uzmanları salgınla ilgili sürekli açıklama-uyarı yapmalarına rağmen AKP tarafından öngörüde bulunarak gerekli önlemler de alınmadı. Bazı sorunların çözümünde ise çok geç kalındı. Zaten bütçesi yetersiz olan Milli Eğitim Bakanlığına ek bütçe verilmedi ve Bakanlığın eli kolu bağlandı.

Pandemiye karşı alternatif planlar yapılması gerekmekte iken bu süreç Bakanlık tarafından iyi değerlendirilmedi. Eğitim sistemi ve aileler sorunları ile baş başa bırakıldı. Bütün bu hataların bedelini ise, imkansızlıklar nedeniyle, evinde bilgisayarı, televizyonu, interneti olmayan çocuklarımız ödedi. Öğrenciler arasında var olan makasın açılmasına ve eğitimde eşitsizliklerin derinleşmesine neden olan bu durum, EBA’ya göre not verilmesi kararı ile, öğrencilerimizin geleceğini de etkiler boyuta ulaştı. Bu karardan bir an önce dönülmeli, bu dönemde eğitimde erişemeyen çocuklarımızın şartları da göz önüne alınarak, doğru bir ölçme-değerlendirme yöntemi belirlenmelidir. Aylardır eğitimin tüm belirsizlikleri ile evde olan çocuklarımızın psikolojik ve bedensel olarak yaşadıkları tüm sıkıntılar da düşünülecek olursa bunlara bir de karne ve not kaygısı eklemek çocuklarımızı olumsuz etkileyecektir” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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