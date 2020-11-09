Cemil Meriç Kitaplığı’na bir bağış daha

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na Semerkand Yayınları 1000 adet kitap bağışladı. Başkan Tütüncü, kitaplığa şu ana kadar 20 binin üzerinde kitap bağışlandığını duyurdu.

Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap bağışı tüm hızıyla devam ediyor. Çok kıymetli eserlerin ve şahsi kütüphanelerin bağışlandığı Cemil Meriç Kitaplığı’na Semerkand Yayınları 1000 adet kitap bağışında bulundu. Yayın evinin bağışladığı kitapları Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, teslim aldı. Belediyenin toplantı salonuna dizilen kitapları inceleyen Başkan Tütüncü, yayınevi yetkililerine bağışlarından dolayı teşekkür etti. Cemil Meriç Müze Kütüphanesini hemşehrilerin destekleriyle belli bir seviyeye taşıdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Birlikte yönetişimin en büyük özelliklerinden birisi de birlikte beraberce eserler ortaya koymaktı. Bir emektaşlık yapmak ve işbirliği içerisinde olmak. Bu anlamda çok güzel bir kitap bağış kampanyası başlattık. Bu kıymetli bağışa hemşehrilerimiz çok değerli eserleri armağan ettiler. Şuan 20 binin üzerinde kitap belediyemize bağışlandı. Eski kütüphaneler ve çok kıymetli eserler olduğu gibi, Semerkand gibi hiç kullanılmamış yeni kitap bağışında bulunan hemşehrilerimiz de var” dedi.

1000 kitap bağışı

Semerkand Yayınları’nın 1000’den fazla kitap bağışında bulunduğunu belirten Tütüncü, “Kampanyamızı desteklemiş olmaları bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Semerkand Yayınları’nın odaklandığı en önemli şey bizim kadim medeniyetimizin çok büyük kültür hazinesini, varlığını bugüne taşımak, bugün aktarmak. Orta Asya başta olmak üzere dünyanın nice kadim coğrafyalarında islam medeniyetinin, islam kültürünün, islam felsefesinin, islam sanatının ne kadar büyük alimleri varsa Semerkand onların kitaplarını alıyor, çok ciddi bir tetkikten geçiriyor, tercümesini yapıyor ve son derece özel baskılar içerisinde halkımızın anlayabileceği, kitaplar oluşturuyor. Biz imam-ı Gazali’yi, imam-ı Rabbani’yi, Sadiyi, Şirazi’yi Semerkand’tan çok ciddi bir şekilde takip edebiliyoruz. Bu vesile ile bugün Semirkand Yayınlarının bağışlandığı kitaplar çok önem arz ediyor. Semerkand ailesine çok teşekkür ediyoruz ve bağışlarını asla unutmayacağız. “diye konuştu.