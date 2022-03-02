Çekmeköy’deki tatbikat gerçeğini aratmadı

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yaptığı gerçeğini aratmayan tatbikatlarla binlerce vatandaşı bilgilendirdi. Çekmeköy’de düzenlenen tatbikatta, enkaz kaldırma çalışmaları, yangın söndürme, arama kurtarma köpeği ile arama çalışmaları, deprem çantası hazırlama ve teçhizat tanıma eğitimleri verildi.

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ÇEKUT’un 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yaptığı etkinlikte sivil savunma, deprem ve deprem durumlarında yapılması gerekenlerin önemine değindi. Ülkenin deprem kuşağında yer alması sebebiyle depreme hazırlıklı olmanın ve Ukrayna-Rusya savaşında sivil savunmanın ne denli önemli olduğunu gözler önüne serildiğini söyleyen ÇEKUT personeli, "Bilinçli bir toplum yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi .

Alanında uzman personelle; yangın söndürme tatbikatı, ilk yardım, enkaz altında arama kurtarma çalışmaları , arama kurtarma ekipmanlarının tanıtılması, deprem çantası hazırlanması, hurda araç içinden kurtarma faaliyetleri, su altı arama kurtarma ekipmanlarının tanıtılması, olağan üstü durumlarda telsiz kullanımı ve arama kurtarma köpeği ile enkaz altında yaralı/canlı kurtarmanın anlatıldığı programa; vatandaşlar, ilçedeki okullardan öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çekmeköy Belediyesinde kurulan tanıtım ve tatbikat alanı 6 Mart Pazar gününe kadar vatandaşları ağırlayacak

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “1-7 Mart tarihi Deprem Haftası olması münasebetiyle kendi ekibimiz ÇEKUT, İHH, Kızılay ve AFAD gibi arama kurtarma kuruluşlarımızla sahadayız. Bu kurumlarımızla beraber Çekmeköy’de bulunan bütün devlet okullarımızın ve özel okullarımızın öğrencileri ve gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza depremle alakalı riskleri, analizleri anlatarak, olması halinde ne yapmaları gerektiğini burada göstererek öğretiyoruz. Belediye olarak böyle bir çalışma yaptık ve yoğun da bir ilgi var,” dedi.

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Koordinatörü Musa Semih Kılıç, “1-7 Mart Deprem Haftası olması sebebiyle Çekmeköy Belediyesi ÇEKUT

Arama Kurtarma Ekibi olarak belediyemizin bahçesinde böyle bir alan tasarladık. Alanımız içerisinde afet farkındalık eğitimlerinin verilmesi, arama kurtarma ekipmanlarının tanıtılması, su altı arama kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalar ve afet anında afet öncesinde ve afet sonrasında yapılacakları öğretmek üzere ilçemizde yer alan okullardan ortaokul ve lise öğrencilerinin tamamını alanımıza bir hafta boyunca getirerek afet farkındalık seviyelerini çalışıyoruz.” dedi.