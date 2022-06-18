Çay ocağı sahibi babanın hedefi, çocuğuyla aynı üniversitede okumak

Sakarya’nın Karasu ilçesinde çay ocağı işletmeciliği yapan 43 yaşındaki Sezgin Şahin, 19 yaşındaki oğlu Mert Ali Şahin ile birlikte üniversiteye hazırlandı. Hedefinin oğluyla birlikte aynı üniversitede okumak olduğunu söyleyen baba Şahin, “Hep avukat olmak istedim. Bu hayalimi gerçekleştirmek için oğlumla birlikte üniversite sınavına hazırlandım” dedi.

Karasu ilçe merkezinde bulunan Çarşılı Merkez Camii altında çay ocağı işletmeciliği yapan 43 yaşındaki Sezgin Şahin, üniversite hayaline oğluyla birlikte ulaşmayı hedefliyor. Ortaokulu ve liseyi kendi çabalarıyla dışarıdan tamamlayan baba Şahin, 19 yaşındaki oğlu Mert Ali Şahin ile birlikte üniversiteye hazırlandı ve birlikte sınava girdi. Hayalinin her zaman bir avukat olmak istediğini belirten baba Sezgin Şahin’in ders çalıştığı zamanlarda ocak başına oğlu Mert Ali geçiyor. Servise yardım eden Mert Ali Şahin, iş yerinde bile babasıyla soru çözüyor, ders çalışıyor.

“Birlikte üniversite sınavına hazırlandık”

Hedefinin avukatlık okumak olduğunu söyleyen baba Sezgin Şahin, “Eski dönemlerdeki şartlar, okumamıza el vermedi. İki kardeşim üniversite okudu ve ben okuyamadım. Azim ettim ve ortaokul ile lise diplomamı aldım. Oğlum, geçen sene üniversite sınavına girdi. Pandemi nedeniyle gitmedi, bir daha denemek istedi. Ben de lise diplomamı alınca hem oğluma destek olmak için hem de kendi hayalimi gerçekleştirmek için birlikte üniversite sınavına hazırlandık, heyecanlıyım. Sınava hazırlık sürecinde oğlum Mert Ali’yi dershaneye gönderdim. Ben de onunla birlikte, onun çözdüğü soruları çözdüm ve birlikte tekrar yaptık. Dilerim ki ikimiz de iyi yerlere geliriz” dedi.

“Babamla sınava girmek gurur verici”

Babasıyla aynı üniversite sınavına girmenin heyecan verici bir durum olduğunu dile getiren Mert Ali Şahin ise, “Dershaneden gelince akşamları çözdüğüm soruları babamla tekrar ediyordum. Babamın eski Türk devletleri ve coğrafya alanında benden daha çok bilgisi var. O da bana hem maddi hem manevi destek oldu. Babamla sınava girmek gurur verici. Her gence nasip olmaz. Hedefim psikoloji okumak. Karasu’ya bir psikiyatr olarak dönmeyi hedefliyorum” şeklinde konuştu.

(BCT-