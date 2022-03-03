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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bize göre Ukrayna’nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Batı sürekli top çevirmiş, yavan açıklamalarla zamana oynamış, otomatik pilota bağlanmış kınama mesajlarıyla durumu kurtardığını zannetmiş, Ukrayna’yı Rusya’nın kucağına ve kursağına teslim etmiştir."
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’ndan gazi ve şehit yakınlarına 4,8 milyon liralık ödeme
MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır".
Çankırı’nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ve Çerkeş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitim 03.03.2022, 10:17
Çankırı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ve Çerkeş ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Çankırı’da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sebebiyle Orta, Şabanözü, Kurşunlu, Bayramören ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Çerkeş ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.