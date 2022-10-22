Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki 3 bilim adamı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Stanford Üniversitesince yapılan araştırma sonucunda hazırlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi” açıklandı. Listede Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden 3 bilim adamı yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John. P.A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan ve her yıl yayınlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi” açıklandı. Listede yer alan 3 bilim adamı Çankırı Karatekin Üniversitesi için gurur tablosu oldu.

Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2021 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi, ‘kariyer boyu etki’ ve ‘yıllık etki’ olarak iki ayrı kategoride hazırlandı. 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede “nitelikli yayın sayısı”, “yayınlara yapılan atıflar”, “h-indeksi”, “hm-indeksi” gibi göstergeler dikkate alındı.

Listede Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Karaaslan, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Karaipekli ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tanyer Eyyuboğlu, dünya çapında yüksek prestije sahip 2022 Elsevier BV metriklerine göre ‘dünyanın en etkili bilim insanları’ arasında yer aldı.