Son Dakika
Canik Orman Okulu öğrencilerine kapılarını açtı
Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olan ‘Canik Orman Okulu’nda eğitimler başladı.
Eğitim 16.03.2021, 10:46
1
Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olan ‘Canik Orman Okulu’nda eğitimler başladı.Canik Belediyesi tarafından Gürgenyatak mevkisinde yapılarak Canik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen Canik Namiye-Mümin Erol Orman Okulu, 15 Mart itibarıyla öğrencilere kapılarını açtı. 15 Mart-23 Nisan tarihleri arasında 6 hafta sürecek eğitimlerde çocuklar; küresel iklim değişikliği, ekolojik okuryazarlık, sürdürülebilirlik, sıfır atık, biyomimikri ve oryantiring modüllerinden eğitimler alacak.