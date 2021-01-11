Çanakkale’de bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu

Çanakkale’de okullarda bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine bugün Çanakkale’deki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen törene ise Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler ve idari kadro yönetimi katıldı.

Tören, bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.