Çanakkale’de 82 bin 993 öğrenci ders başı yaptı

Çanakkale genelinde toplam 82 bin 993 öğrenci, bugün ilk zilin çalmasıyla birlikte ders başı yaptı.

Çanakkale’de “İlköğretim Haftası” dolayısıyla bir dizi etkinlik yapıldı. Etkinlikler, saat 09.30’da kordon boyundaki Truva Atının önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren kortej yürüyüşünde daha sonra çelenk sunma törenine geçildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının 1’inci döneminde Çanakkale genelinde temel eğitimde 59 bin 60, ortaöğretimde 23 bin 933 olmak üzere toplamda 82 bin 993 öğrenci eğitim öğretime başladı.