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Çanakkale’de 53 yaşındaki kadın liseyi bitirdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ev hanımı Nagihan Sevgili, 53 yaşında lise eğitimini tamamlayarak diploma sahibi oldu.

Eğitim 12.02.2022, 13:25
Çanakkale’de 53 yaşındaki kadın liseyi bitirdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ev hanımı Nagihan Sevgili, 53 yaşında lise eğitimini tamamlayarak diploma sahibi oldu.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde okumayı çok seven ev hanımı Nagihan Sevgili, ailesinin durumu olmadığı için okuyamadığını belirtti. Yıllar sonra 2014 yılında ortaokulu bitiren Sevgili, 2022 yılında da lise öğrenimini tamamladı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Sevgili, eğitimiyle yaptığı açıklamada, “ Okumayı çok seviyorum. 1980 olayları yüzünden okuyamadım. Biga’ya benimle birlikte köyden anneannem, babaannem gelemedi. Yatılıya da ailem göndermedi. Evlenene kadar okuma sözü geçince hep ağladım. Okuma isteği hep içimde kaldı. İlkokulda hep okulda birinciydim. Öğretmenlerim babama okutması için hep rica ettiler. Babamın da imkanı yoktu” dedi.

Oğluna örnek oldu

Oğlunun ortaokulda zorlandığını daha sonra kendisinin de dışarıdan okumaya başladığını söyleyen Sevgili, “Oğlum ortaokula başladığı sırada dersleri zor geliyor, çalışmıyordu. İngilizce dersini sevmiyordu. Bende ona yapılmayacak bir şey değil. Çalışınca olur dedim. ‘Sen yap o zaman’ dedi. Yaparım dedim. Hemen Açık Öğretim Lisesine başvurdum. Önce Ortaokula kaydoldum. 2014 yılında ortaokulu dışarıdan bitirdim. Çalıştığım için biraz zor oluyordu ama yılmadım. 35 yaşında ortaokul diplomamı güzel bir puanla aldım. Bu arada bir pansiyonda gündüz çalışıyordum. Akşam boştum. Yolda geçerken, Kız Meslek Lisesinde akşam lisesi olduğunu gördüm. Çocuk gelişimi bölümünü tercih ederek başladım. Hep okul birincisiydim. Sınavlara girdim diploma almayı hak kazandım. 8. dönemi hiç sınav atlamadan tamamladım. Liseyi bitirdim. Diploma benim için önemli değil, benim için okumak önemli" şeklinde konuştu.

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