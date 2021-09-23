Çamlıca Kreşi’nde modern ve kaliteli eğitim

Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi, 3-6 yaş arası çocuklara yönelik hizmet vermeye başladı. Doğaya ve insan haklarına saygılı, sorumluk sahibi, verimli kişiler yetiştirmeyi hedefleyen kreşte çocuklar, gün boyu sosyal ve eğitici faaliyetlerde bulunarak ilköğretim hayatına hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan Mahallesi’ndeki Burak Berk Kreşi’nin ardından Çamlıca’da İzzet Şadi Sayarel Huzurevi bünyesinde ikinci kreşini de hayata geçirdi. İki nesli buluşturan proje olarak bu yıl kapılarını açan Nilüfer Belediyesi Çamlıca Kreşi, 4 sınıfta 48 öğrenci kapasitesine sahip. 36-72 aylık çocukların kaydının alındığı kreş, Nilüfer Belediyesi personeli öncelikli olmak üzere bölge halkına da hizmet veriyor. Modern yapısı ve uzman eğitici kadrosuyla hizmet veren kreşte, koronavirüs önlemleri titizlikle uygulanıyor.

Görsel sanat atölyeleri, İngilizce eğitim, alan ve gezi etkinlikleriyle dopdolu bir gün geçiren minikler, geleceğe nitelikli şekilde hazırlanıyor. Ebru, resim, seramik gibi etkinliklerle el becerilerini geliştiren minik öğrenciler, müzik, akıl-zeka ve masa oyunlarıyla da keyifli zaman geçiriyor.