Çağfen Türkiye’yi "Dünyanın En İyi Okulları Yarışması’nda" temsil edecek

Eskişehir Çağfen Koleji, ‘Dünyanın En İyi Okulları Yarışması’nda ’Toplum İşbirliği’ kategorisinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Akademik ve toplumsal alanlarda hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Çağfen Koleji, son olarak T4 Education tarafından düzenlenen Dünyanın En İyi Okulları Yarışması’na katılmaya hak kazandı. Topluluk iş birliği, çevre eylemi, inovasyon, sorunların üstesinden gelmek ve sağlıklı yaşamı destekleme olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlenen uluslararası yarışmaya Çağfen, 4 ayrı dalda katılarak Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor. "Önce insan" felsefesiyle çalışmalar yapan eğitim kurumun projeleri ise bütünsel gelişim eğitim modeli (BÜGEM), ÇFK Soso, özel yetenekliler programı ve Türkiye içi gönüllü üniversite konferansları olarak öne çıkıyor.

“Diğer ülkelere de örnek olmak istiyoruz”

Düzenlenen uluslararası yarışma ve hazırlanan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Çağfen Koleji İlkokul İngilizce Öğretmeni Nisa Nur Tut, “Çağfen Koleji olarak T4 Education adlı bir kuruluşun başlatmış olduğu dünyanın en iyi okulu yarışmasına katıldık. Bu yarışma Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir hedefleri doğrultusunda uyarlanmış bir yarışmadır. Bunları 2030’a kadar gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yarışma. Toplamda 5 kategoriden oluşuyor. Biz toplum işbirliği kategorisine başvurduk. Buna başvurma sebebimiz de gerek okul içinde gerekse de okul dışında birçok etkinlik, faaliyet ve projelerimizin bulunması. Biz bu projelerimizi toplam 4 ana dalda sıraladık ve buna göre başvurduk. Bunlar; bütünsel gelişim eğitim modeli (BÜGEM), ÇFK Soso, özel yetenekliler programı ve Türkiye içi gönüllü üniversite konferansları olarak sıralandı. Bundan sonraki süreçte bu yarışmayı kazanmayı hedefliyoruz. Diğer ülkelere de örnek olmak istiyoruz. Toplum olarak diğer eğitim paydaşları olarak eğitimin devam edebileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Yani eğitimin sadece okul içinde değil, okul dışındaki toplumun diğer bireyleriyle de sürebileceğini göstermek istiyoruz” dedi.

“Bu yarışmaya katılmaya hak kazanmamız Eskişehir için de bir gurur vesilesi”

Eskişehir’de yapılan eğitim modelleri ve çalışmaları dünyaya taşımaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Türkiye’yi temsil etmek, bizler için çok gurur verici. Umarım oradan bir başarı elde ederek döneriz. Okulların bir amacı da sadece akademik başarı değil, toplumsal olarak birçok işbirliğini yürütmeleridir. Toplumsal olarak kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de kalkınmadır. Çocuklarımızın geleceği için en kaliteli eğitimi alabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz eğitim modelleri ve çalışmaları şimdi dünyaya taşıyacak ve sunacak olmaktan son derece mutluyuz. Bu yarışmaya katılmaya hak kazanmamız Eskişehir için de bir gurur vesilesi ve Eskişehir’in eğitimde geldiği düzeyi göstermesi açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.