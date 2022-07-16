Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk öğrencilerini bekliyor

Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk öğrencilerini bekliyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının esas alınacağı Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ’Proje Tabanlı Eğitim Sistemi’ yaklaşımı benimsenecek. Hazırlık + 4 yıl olarak eğitim verilecek okulun hazırlık sınıfında, alanında uzman öğretmen kadrosuyla nitelikli İngilizce öğrenimine imkân sağlayacak. Öğrenciler "akademik paket" modeliyle kariyer planlamalarına yön verebilecek.

Öğrencilerin ezbere dayalı değil, proje yaparak bilişim teknolojileri ve makine tasarım teknolojisi alanlarında eğitim görecekleri lisede, öğrenciler ortak çalışma alanlarında, birbirlerini hatta kendi kendilerini gözlemleyerek ve keşfederek öğrenmeleri ve eğitim sürecini desteklemeleri hedefleniyor. Bu doğrultuda projenin omurgası olarak oluşturulan sirkülasyon alanları, grup çalışmalarına ve interaktif öğrenime olanak sağlayacak.

Geleneksel derslik, koridor döngüsünün aksine sirkülasyon alanlarında serbest zaman, ortak çalışma ve bireysel çalışma olanaklarına sahip olacak olan öğrenciler, ders dışında da okulda daha kaliteli zaman geçirecek.

Toplam 4 bin metrekare alan üzerinde 2 bin metrekaresi açık alan olarak tasarlanan ve tarihi bir mimariye sahip okulda 5’er tane tasarım alanı ve bilişim teknolojileri alanı dersliği, 4’er tane tasarım alanı ve bilişim teknolojileri alanı laboratuvar ve atölyesinin yanı sıra 4 adet de kültür laboratuvarı bulunuyor.

Tüm öğrencilere ücretsiz öğle yemeğinin yanı sıra ilk yıla özel kırtasiye desteği verilecek. Ayrıca Büyükyalı Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi’ni tercih eden ve yüzdelik dilimi yüzde 0,01-yüzde 3 arasında olan öğrencilere burs, yüzde 0,01-yüzde 1’lik dilimde olan öğrencilere ise laptop verilecek.

Dünya standartlarında bir eğitimle geleceğin mühendislerini yetiştirecek olan Büyükyalı MTAL’ne başvurular 20 Temmuz 2022’de sona erecek.