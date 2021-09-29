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Büyükşehir’den üniversite öğrencilerine barınma desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından kente gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrencilere iki otelin de kapılarını açtı. Başkan Mustafa Demir, “Öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmesin. Biz yanlarındayız" dedi.

Eğitim 29.09.2021, 15:55
Büyükşehir’den üniversite öğrencilerine barınma desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından kente gelerek üniversite hayatına adım atan ancak henüz yurt ve ev bulamadıkları için konaklama sorunu yaşayan öğrencilere iki otelin de kapılarını açtı. Başkan Mustafa Demir, “Öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmesin. Biz yanlarındayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anakent Sosyal Tesisleri’nde bulunan Butik Otel ve Vezirköprü Taşhan Otel’in kapılarını üniversite öğrencileri için açtı. Bu kapsamda belediyeye ait Anakent Butik Otel ve Vezirköprü Taşhan Otel’ de öğrenciler misafir edilecek. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yapılarak öğrencilerin misafirhanelere yerleştirmeleri sağlanacak.

“Öğrencilerimiz yalnız hissetmesinler”

Samsun’un tarım, spor, sanayi ve turizm şehri olmasının yanında sahip olduğu iki üniversite ile de öğrenci şehri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Memleketlerinden kalkıp gelen öğrencilerimiz asla kendilerini yalnız hissetmesin. Biz yanlarındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi yeni dönemde de öğrencilerimizin yanlarında olacak çalışmalara imza atıyoruz. Samsun’a gelen üniversiteli gençlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Samsun gençliği ile birlikte biz kocaman bir aileyiz. Çalışıp, emek verip, üniversite kazanmışlar. Ailelerinden ve memleketlerinden kopup buralara gelmişler. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum. Onlar da artık bizim ailemizin bir parçası. Hepsine sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" diye konuştu.

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