Büyükşehir eğitimde hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yıllık eğitim programında yer alan İngilizce, diksiyon-hitabet, fotoğrafçılık ve ileri seviye excel eğitim programları başladı. Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, kurum içi eğitmen kadrosunda bulunan Fatih Alcan, Aykan Özyürek, Adem Akçora, Mehmet Ali Açıl, Burçin Öner Gezer, Aykan Yılmaz ve Murat Liman tarafından veriliyor.

Eğitimler, bilgisayarlı eğitim salonunda altı ayrı grup halinde devam ediyor. İleri seviye excel eğitiminde: mutlak ve göreceli adresleme, alan adlandırma, excel kısayolları, saydırma fonksiyonları ve puantaj tabloları, eğer, iç içe eğer ve “ya da” fonksiyonlarının kullanımı, şarta bağlı toplama işlemleri, joker karakterler ve kullanımı, veri toplama türleri ve kullanım amaçları, arama ve başvuru fonksiyonlarının kullanımı, pivote tablo kullanımı ve özellikleri hakkında katılımcılar bilgilendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi binasında Yeşil Eğitim Salonu’nda iki ayrı grup olarak gerçekleştirilen ve öğrenci merkezli olarak 10 hafta sürecek temel düzeydeki İngilizce eğitiminde, İngilizce dilbilgisi ve pratik konuşma çalışmaları ile personelin günlük iş ve sosyal hayatta kendini İngilizce ifade edebilmesi hedefleniyor.

Yine belediye binasındaki Uludağ Eğitim Salonu’nda yapılan fotoğrafçılık eğitimi ile personelin mevzuat ve teknik eğitimlerin yanında sanatsal olarak da gelişimini sağlamak, objektiften görünen dünyaya ve objelere değişik açılardan bakarak görme, anlama kabiliyetini geliştirme hedefleniyor.

Uludağ ve Yeşil eğitim salonlarında gerçekleştirilen diksiyon ve hitabet eğitimleriyle de personelin gerek sosyal hayatta gerekse vatandaşla olan iletişimi sırasında kurallara uygun, akıcı, anlaşılır şekilde konuşma becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor.