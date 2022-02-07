banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!

Büyükşehir eğitimde hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yıllık eğitim programında yer alan İngilizce, diksiyon-hitabet, fotoğrafçılık ve ileri seviye excel eğitim programları başladı. Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, kurum içi eğitmen kadrosunda bulunan Fatih Alcan, Aykan Özyürek, Adem Akçora, Mehmet Ali Açıl, Burçin Öner Gezer, Aykan Yılmaz ve Murat Liman tarafından veriliyor.

Eğitim 07.02.2022, 14:59
Büyükşehir eğitimde hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yıllık eğitim programında yer alan İngilizce, diksiyon-hitabet, fotoğrafçılık ve ileri seviye excel eğitim programları başladı. Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, kurum içi eğitmen kadrosunda bulunan Fatih Alcan, Aykan Özyürek, Adem Akçora, Mehmet Ali Açıl, Burçin Öner Gezer, Aykan Yılmaz ve Murat Liman tarafından veriliyor.

Eğitimler, bilgisayarlı eğitim salonunda altı ayrı grup halinde devam ediyor. İleri seviye excel eğitiminde: mutlak ve göreceli adresleme, alan adlandırma, excel kısayolları, saydırma fonksiyonları ve puantaj tabloları, eğer, iç içe eğer ve “ya da” fonksiyonlarının kullanımı, şarta bağlı toplama işlemleri, joker karakterler ve kullanımı, veri toplama türleri ve kullanım amaçları, arama ve başvuru fonksiyonlarının kullanımı, pivote tablo kullanımı ve özellikleri hakkında katılımcılar bilgilendiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi binasında Yeşil Eğitim Salonu’nda iki ayrı grup olarak gerçekleştirilen ve öğrenci merkezli olarak 10 hafta sürecek temel düzeydeki İngilizce eğitiminde, İngilizce dilbilgisi ve pratik konuşma çalışmaları ile personelin günlük iş ve sosyal hayatta kendini İngilizce ifade edebilmesi hedefleniyor.

Yine belediye binasındaki Uludağ Eğitim Salonu’nda yapılan fotoğrafçılık eğitimi ile personelin mevzuat ve teknik eğitimlerin yanında sanatsal olarak da gelişimini sağlamak, objektiften görünen dünyaya ve objelere değişik açılardan bakarak görme, anlama kabiliyetini geliştirme hedefleniyor.

Uludağ ve Yeşil eğitim salonlarında gerçekleştirilen diksiyon ve hitabet eğitimleriyle de personelin gerek sosyal hayatta gerekse vatandaşla olan iletişimi sırasında kurallara uygun, akıcı, anlaşılır şekilde konuşma becerisinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11