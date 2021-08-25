Büyükçekmece Belediyesinden LGS ve okula destek kursları

Büyükçekmece’de 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri için ücretsiz okula destek ve sınavlara hazırlık kursları başlıyor.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri için ücretsiz okula destek ve sınavlara hazırlık kursları başlıyor. LGS ve okula destek kurslarında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere dersler ve eğitimler verilecek.

“Öğrencilere destek olmaya devam edeceğiz’’

Eğitim alanında önemli projelere imza atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocukların bizlerin aydınlık geleceği olduğunu söyledi. Başkan Akgün, ‘’Çocuklar bizlerin geleceği. Onların hayalini kurduğu ne varsa bizler de çocuklarımıza destek vereceğiz. Öğrencilerimizin istedikleri hedeflere ulaşmasına destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nin LGS ve destek kurslarından yararlanmak isteyenler 0212 883 29 95 ve 0212 883 40 00 nolu telefonlar aracılığıyla detaylı bilgi edinebileceği kaydedildi.