banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Mars Kolonileri, Dünya’ya karşı ayaklanabilir!
Mars Kolonileri, Dünya’ya karşı ayaklanabilir!
Bakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması

BUÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazır

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bütün yatırım ve planlamalarına yön verecek Stratejik Plan Çalışması’nı tamamladı. 2022-2026 dönemini kapsayan planlama ile nitelikli eğitim ve toplumsal fayda sağlayan bir üniversite yapısı hedefleniyor.

Eğitim 22.11.2021, 13:52
BUÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazır

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bütün yatırım ve planlamalarına yön verecek Stratejik Plan Çalışması’nı tamamladı. 2022-2026 dönemini kapsayan planlama ile nitelikli eğitim ve toplumsal fayda sağlayan bir üniversite yapısı hedefleniyor.

BUÜ Yönetimi, 2022-2026 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan Çalışması’nın sonuna geldi. Taslak olarak hazırlanan plan, Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı’nda sunuldu. Toplantıda Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Kısa bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 5 yıllık yol haritasını büyük ölçüde tamamladıklarını açıkladı. 46 yıllık mazisi bulunan Üniversitenin, yaklaşık yarım asırlık geçmişinden aldığı güç ile geleceğe çok daha kararlı adımlarla yürüdüğüne işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren kendimize bir yol haritası belirledik. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler ve planlamalarımız sayesinde önemli bir atılım sağlamış olduk. Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı esaret altına alan pandemi şartlarına rağmen hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Akademik, bilimsel ve alt yapı yatırımları noktasında arzu ettiğimiz noktaya gelmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öğrenci, akademik ve idari personel ile dış paydaşlarımızın memnuniyet yüzdeleri her geçen gün artıyor. Üniversite-Sanayi işbirliklerinde ülke genelinde bir başarı düzeyi yakaladık. Şehrin ortak aklı olan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni, toplumun her kesimi ile yeniden buluşturduk. Bursa’nın en kıymetli markalarından olan Üniversitemizi, ülkemizin ve insanımızın gurur duyacağı bir kurum haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Hazırlanan Stratejik Plan Çalışması’nın geri kalan görev süreleri içerisinde kendileri için bir yol haritası olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, “Bu çalışma, sadece bizim için değil, bizden sonra gelecek yöneticilerimize de aynı kolaylığı sağlayacak. Bir kurum aidiyeti oluşturmasını hedeflediğimiz çalışma sayesinde Üniversitemiz, farklı alanlara sapmadan yoluna kararlılıkla devam edebilecektir. Stratejik Plan Çalışmamız içerisinde 4 ana hedefe odaklandık. İlk hedefimiz nitelikli eğitimi ile evrensel bakış açısına, eleştirel düşünme ve problemleri çözme becerisine sahip fertler yetiştirmektir. İkinci hedefimiz özgün bilimsel araştırmalar yaparak çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmek olacak. Üçüncü hedefimiz sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik bilinci ile toplumsal katkıyı geliştirmektir. Dördüncü ve son ana amacımız da kurumsal aidiyeti artırarak, kurum kültürünü güçlendirmek olacaktır” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi için 2022-2026 yılları arasında yürürlüğe sokulması hedeflenen Stratejik Plan Çalışmaları, Strateji Daire Başkanı Kamuran Üstün tarafından toplantıda hazır bulunan Stratejik Planlama Kurulu’na ve Senato Üyelerine aktarıldı. Üye görüşleri ve onaylarının alınmasının ardından Stratejik Çalışma Planı yürürlüğe alınacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7