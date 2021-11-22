BUÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazır

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bütün yatırım ve planlamalarına yön verecek Stratejik Plan Çalışması’nı tamamladı. 2022-2026 dönemini kapsayan planlama ile nitelikli eğitim ve toplumsal fayda sağlayan bir üniversite yapısı hedefleniyor.

BUÜ Yönetimi, 2022-2026 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan Çalışması’nın sonuna geldi. Taslak olarak hazırlanan plan, Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı’nda sunuldu. Toplantıda Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Daire Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Kısa bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 5 yıllık yol haritasını büyük ölçüde tamamladıklarını açıkladı. 46 yıllık mazisi bulunan Üniversitenin, yaklaşık yarım asırlık geçmişinden aldığı güç ile geleceğe çok daha kararlı adımlarla yürüdüğüne işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yönetime geldiğimiz ilk günden itibaren kendimize bir yol haritası belirledik. Yaptığımız çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler ve planlamalarımız sayesinde önemli bir atılım sağlamış olduk. Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı esaret altına alan pandemi şartlarına rağmen hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Akademik, bilimsel ve alt yapı yatırımları noktasında arzu ettiğimiz noktaya gelmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öğrenci, akademik ve idari personel ile dış paydaşlarımızın memnuniyet yüzdeleri her geçen gün artıyor. Üniversite-Sanayi işbirliklerinde ülke genelinde bir başarı düzeyi yakaladık. Şehrin ortak aklı olan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni, toplumun her kesimi ile yeniden buluşturduk. Bursa’nın en kıymetli markalarından olan Üniversitemizi, ülkemizin ve insanımızın gurur duyacağı bir kurum haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Hazırlanan Stratejik Plan Çalışması’nın geri kalan görev süreleri içerisinde kendileri için bir yol haritası olduğunun altını çizen Rektör Kılavuz, “Bu çalışma, sadece bizim için değil, bizden sonra gelecek yöneticilerimize de aynı kolaylığı sağlayacak. Bir kurum aidiyeti oluşturmasını hedeflediğimiz çalışma sayesinde Üniversitemiz, farklı alanlara sapmadan yoluna kararlılıkla devam edebilecektir. Stratejik Plan Çalışmamız içerisinde 4 ana hedefe odaklandık. İlk hedefimiz nitelikli eğitimi ile evrensel bakış açısına, eleştirel düşünme ve problemleri çözme becerisine sahip fertler yetiştirmektir. İkinci hedefimiz özgün bilimsel araştırmalar yaparak çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmek olacak. Üçüncü hedefimiz sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik bilinci ile toplumsal katkıyı geliştirmektir. Dördüncü ve son ana amacımız da kurumsal aidiyeti artırarak, kurum kültürünü güçlendirmek olacaktır” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi için 2022-2026 yılları arasında yürürlüğe sokulması hedeflenen Stratejik Plan Çalışmaları, Strateji Daire Başkanı Kamuran Üstün tarafından toplantıda hazır bulunan Stratejik Planlama Kurulu’na ve Senato Üyelerine aktarıldı. Üye görüşleri ve onaylarının alınmasının ardından Stratejik Çalışma Planı yürürlüğe alınacak.