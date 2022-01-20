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BUÜ’den Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ne bilimsel destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kentteki eğitim kurumlarının akademik ve bilimsel gelişimlerinin yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi son olarak Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Eğitim 20.01.2022, 14:07
BUÜ’den Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’ne bilimsel destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kentteki eğitim kurumlarının akademik ve bilimsel gelişimlerinin yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite yönetimi son olarak Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Bursa’nın önde gelen eğitim kurumlarından olan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi, akademik ve bilimsel çalışmalarını Bursa Uludağ Üniversitesi’nin himaye ve desteği ile yürütmeye devam edecek. Üniversitede görev yapan akademisyenler, lisede yürütülecek projelerde danışman olarak görev alacak. İki kurum farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütebilecek. Kurumlar, gerekli gördüğü konular üzerine seminerler ve farklı etkinlikler organize edebilecek. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü imza attı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 47 yıllık bir maziye sahip olduğuna işaret etti. Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline geldiklerini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Sağlıktan eğitime, fen ve teknolojiden sosyal bilimlere kadar dört temel alanda eğitim veriyoruz. Artık bir araştırma üniversitesiyiz. Bu anlamda da özellikle sanayi sektörü ile belli alanlarda yetkinliğimiz çerçevesinde işbirlikleri yürütüyoruz. Bursa; aynı zamanda bir otomotiv kentidir. Buna paralel olarak otomotiv malzemeleri teknolojileri konusunda TÜBİTAK verilerine göre Türkiye’de birinci konumdayız. Pandemi sürecinde ön plana çıkan gıda arz güvenliği alanında da sektörlerle eşleştirilen üniversitelerden birisiyiz. Burada özellikle hayvan besleme ve zootekni alanlarında da Türkiye’de birinci konumda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversiteler saf bilim üretmenin yanı sıra, ürettikleri bilimi inovatif şekilde insan hayatını kolaylaştıracak boyutlara getirmek zorundadır. Bizler de Bursa Uludağ Üniversitesi olarak bu iki konu üzerinde hassasiyetle çalışıyoruz. Ancak üniversitelerin asli görevlerinden birisi olan topluma hizmet konusunu ise özellikle ön plana çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

Bursalı merhum iş insanı Şükrü Şankaya’yı yakından tanıdığını ve geçmişte kendisi ile bir vakfın yönetim kurulunda çalışma fırsatı bulduğunu açıklayan Rektör Kılavuz; “Ülkemize ve Bursa’mıza çok önemli hizmetleri olan bir kişiydi. Eğitim ve hayır anlamında da öncü şahsiyetlerden birisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. O’nun ismiyle adlandırılmış bir lisenin öğrencilerini, bu şehrin markası olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olarak görmeyi ayrıca arzu ediyoruz. Başarılı okulların başarılı gençlerinin Üniversitemize destek vermesi ve burada eğitim görmesinden mutluluk duyarız. Şehrimizin tüm eğitim kurumları ile akademik ve bilimsel işbirliği gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Toplumun hangi kesiminden talep gelirse gelsin bunları imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya gayret ediyoruz. Birlikte önemli çalışmalar ve projeler gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Proje bazlı çalışan bir eğitim kurumu olduklarına işaret eden Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü, “Bursa’nın en başarılı ilk 3 anadolu lisesinden birisiyiz. Her zaman akademik başarıyı ve bunun yanında sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda öğrencilerimizi yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bunun için öğrencilerimize birçok gelişim ortamı sunmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızın yarının dünyasında söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bu yönde yaptığımız çalışmalarda Bursa Uludağ Üniversitesi gibi marka bir üniversite ile protokol imzalayacak olmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Destek verdiğiniz için okulum ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

İmza töreninin ardından Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Fatma Yurdakul isimli öğrenci de Rektör Kılavuz’a verdiği destekten dolayı çiçek takdim etti. Törende BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, okul yöneticileri, akademisyen ve öğrenciler de hazır bulundu.

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