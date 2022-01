BUÜ’den lise öğrencilerine akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi’ne akademik ve bilimsel destek sağlayacak. İmzalanan protokol ile öğretmen ve öğrencilere araştırma yapmanın yanı sıra bilimsel çalışma yöntemleri konusunda da eğitimler verilecek.

BUÜ Yönetimi tarafından eğitim ve öğretimin geliştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen protokol sayesinde, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri proje hazırlama ve bilimsel çalışma yürütme konularında Üniversiteden destek alacak. İkili işbirliği protokolü Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal ve kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa’nın markası ve tecrübeli üniversitesi olarak toplumdan gelen her türlü talebi karşılamaya çalıştıklarını vurguladı. Sanayi ve ticari kuruluşlardan, merkezi ve yerel yönetimlere kadar her kesim ile ikili ilişkiler içerisinde olduklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Toplumun her kesimi ile görüşüyoruz. Sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumları da bu çemberin içerisinde yer alıyor. Biz bu süreçte üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün de bu kapsamda özel bir protokol imzalıyoruz. Şehrimizin önemli liselerinden birisine daha akademik ve bilimsel destek vereceğiz. Bu işbirliğini Eğitim Fakültemiz ve Fen-Edebiyat Fakültemiz üzerinden gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Akademik işbirliği modelini ön plana çıkarmaya gayret ettiklerinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Yeni gelişmeler, yeni bakış açıları ve başta TÜBİTAK olmak üzere bazı projelerde rehberlik yapmak, yol göstermek ve danışmanlık yapmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar çok sayıda eğitim kurumu ile akademik ve bilimsel destek noktasında işbirliği protokolü imzaladık. İnşallah bugün imzalayacağımız protokol de hayırlı sonuçlara vesile olacaktır” açıklamasında bulundu.

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kendilerine vereceği destekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. TÜBİTAK ölçekli çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını ancak henüz yolun başında olduklarını belirten Okul Müdürü Bilal Yaşar Kartal; “Projelerimize daha ciddi anlamda odaklanmak istiyoruz. Bu yüzden de şehrimizin en köklü eğitim kurumu olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ve burada görev yapan akademisyenlerimizden destek almayı çok arzu ediyoruz. Bizlere akademik anlamda vereceğiniz desteklerden dolayı şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım öğrencilerimiz adına bu gelecek süreci en iyi ve verimli şekilde tamamlarız ve üzerimize düşen misyonu yerine getirmiş oluruz” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Bilal Yaşar Kartal tarafından protokole imzalar atıldı.