BUÜ’de memnuniyet oranları artıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yılda 2 kez yapacağı memnuniyet anketi sonuçlarını açıkladı. 2021 yılında yapılan ilk değerlendirmelere göre üniversitenin memnuniyet oranı artmaya devam ediyor.

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü’nün açıkladığı sonuçlara göre Temmuz 2019’da % yüzde 0,25 olan akademik ve idari personel genel memnuniyet oranı Temmuz 2021 itibariyle yüzde 71,34 olarak belirlendi.

Öte yandan Kalite Koordinatörlüğü’nün açıkladığı verilere göre Lisans ve Önlisans öğrencilerinin genel memnuniyet oranı da artmaya devam ediyor. Temmuz 2019’da yüzde 47,78 olan öğrenci genel memnuniyet oranı Temmuz 2021 itibariyle yüzde 64,92 olarak ölçüldü.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun genel olarak memnuniyet oranlarının artmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek yapılan çalışmalar ve iyileştirmelerle memnuniyet oranlarının daha da artacağını ifade etti.

Yükselen memnuniyet oranlarını değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Göreve geldiğimiz günden bu güne üniversitenin tüm bileşenleri ile birebir görüşmeler yaparak talepleri dinledik ve çalışmalarımızı bu taleplere göre şekillendirdik. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz, idarî personelimiz ve dış bileşenlerle istişareler yaparak üniversitemizi olduğu yerden daha üst noktalara taşımaya gayet ettik ve ediyoruz. Kalite Koordinatörlüğümüzün yaptığı çalışmalardan çıkan sonuçlar da gösteriyor ki doğru yoldayız. Bu iletişim mekanizmasını görev süremiz boyunca devam ettirme ve gücümüzün yettiği bütün sorunları çözme noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.