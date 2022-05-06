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BUÜ, patent şampiyonları listesinde yeniden zirvede

Türk üniversitelerinin 2021 yılı patent performansları belli oldu. Önceki yıl ilk kez en iyi 10 üniversite listesinde 10’uncu sırada gösterilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2021’de başarısını geliştirerek 6’ncılığa yerleşti.

Eğitim 06.05.2022, 12:57
BUÜ, patent şampiyonları listesinde yeniden zirvede

Türk üniversitelerinin 2021 yılı patent performansları belli oldu. Önceki yıl ilk kez en iyi 10 üniversite listesinde 10’uncu sırada gösterilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2021’de başarısını geliştirerek 6’ncılığa yerleşti.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, 2021 Yılı Patent Performansları Listesi’ni açıkladı. TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek hazırlanan listede BUÜ’nün yükselişi göze çarptı. Sıralamada Bahçeşehir Üniversitesi ile 6. basamakta yer alan BUÜ, 2021 yılı içindeki toplam patent sayısını yükseltti. ULUTEK ise açıklanan en iyi teknoparklar listesinde 5. sıradaki yerini korudu.

Ticarileşme şampiyonu üniversiteler listesinde ilk 10’da

Hayata geçirdiği projeler, ortaya koyduğu yeni vizyon ve akademisyenlere verilen destekler ile sadece 3 yılda Ar-Ge, patent, faydalı model ve Üniversite-Sanayi işbirliği alanlarında önemli bir çıkış yakalayan BUÜ, 2020 yılında en iyi performans gösteren 10 üniversite arasında yer almıştı. BUÜ, 2021 yılı verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan yeni sıralamada ise zirveye olan yolculuğuna devam etti. ABD (US) ve Avrupa Patent (EP) Şampiyonu Üniversiteler listelerinde de genel sıralamada da ilk 10 içinde bulunan BUÜ, Toplam Yayınlanan ABD (US) Patent Başvuru Sayısı listesinde ise 15. sırada gösterildi.

Tüm üniversiteler 2021 Liderlik Kategorisi altında Patent Ticarileştirme Şampiyonu Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri başlığında da incelemeye tabi tutuldu. BUÜ, 2 Ticarileştirme Sözleşmesi ve 3 Lisanslanan/Devir Edilen Patent Sayısı ile 2021’in en iyi 7. üniversitesi olmayı başardı. Listenin ilk 6 basamağında ODTÜ, Yıldız Teknik, TÜBİTAK, İstanbul, Ege ve Koç Üniversitesi yer aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi toplam 7 ticarileştirme sözleşmesi sayısı ve 8 lisanslanan/devir edilen patenti ile Liderlik Kategorisi’nin genel sıralamasında en iyi 11. üniversite olarak gösterildi.

Patent Effect firması tarafından hazırlanan analizlerde teknokentlerin performanslarına da özel bir başlık altında yer verildi. Bünyelerindeki firmaların gösterdiği patent grafiğine göre en iyi 10 teknokent açıklandı. Zirvenin ilk 5 sırasında; Teknopark İstanbul (68), Yıldız Teknopark (67), İTÜ Arı Teknopark (60), ODTÜ Teknokent (56) ve ULUTEK Teknopark (41) yer aldı. Öte yandan ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren BUÜ akademisyenlerinden Öğr. Gör. Basri Kul’un firması Kul Elektronik, sahip olduğu 15 patentli çalışma ile en fazla patenti bulunan 6. startup olmayı başardı.

“Başarı hepimizin”

Açıklanan liste hakkında görüşlerini paylaşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elde edilen başarının kendilerini bir kez daha gururlandırdığını vurguladı. Görevde 3 yılı geride bıraktıklarına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizin en üstünden en alt kademedeki görevlisine kadar takım halinde hareket ediyoruz. Göreve geldiğimizde ‘kimseden elinden gelenden fazlasını istemiyoruz. Böyle bir beklentimiz yok’ demiştik. Herkesten sadece görevini yapmasını rica etmiştik. Bugün geldiğimiz noktanın ana kaynağı da budur. Akademisyenlerimizi yoran ve odak noktalarından koparan gereksiz sorunları ortadan kaldırdık. İdari personelimiz için huzurlu bir çalışma ortamı sağladık. Öğrencilerimizle doğru tekniklerle iletişim kurduk. Temel hedefimiz; üniversitemizin layık olduğu yerlere ulaşabilmesiydi. Bu konuda adımlar attık. Diğer yandan Üniversite-Sanayi işbirliğini yeniden hareketlendirdik. Görevine odaklanan akademisyenlerimiz ile sanayicilerimizi bir araya getirdik. Talepleri dinledik, yapabileceklerimizi aktardık. Ortaya çok kıymetli projeler çıktı. Bu projelerde Ar-Ge var, Ür-Ge var, planlama var. Nihayetinde ülkemiz, milletimiz ve akademik camiamız kazanacak. Açıklanan listede de üniversitemizin akademik ve bilimsel anlamda 3 yılda geldiği noktayı kolaylıkla görebilmek mümkün. Başarımızda katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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