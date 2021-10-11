BUSKİ’de eğitimler hız kesmiyor

TSE’den Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini 2021 yılı başında alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim ve Değişim yönetimi kapsamında yeni eğitimler vermeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, iletişimdeki gerginliğin kontrol altına alınabilmesi, yıkıcı duyguların etkisini asgariye indirme, hayata bakış açılarında farklılık gibi teknikler ele alındı. Eğitime ilgili bütün BUSKİ personeli katıldı.

Yeteneklerinin farkındaki kişilerin stresle mücadelede, çok daha başarılı olduğunu söyleyen uzman Duygu Dinçer, “Günümüzde toplumda oldukça yaygın olarak kullanılan bir kelime olan stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Kişilerin sürekli değişkenlik gösteren, inen ve çıkan morali, günlük hayatı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu iniş çıkışlar ile baş etmek, uygun tekniklerin kullanılması ile mümkündür’’ dedi.

Stressiz bir hayat yaşamanın mümkün olmadığını ama stres ile mücadele ederek kontrol altına alınabileceğine vurgu yapan Duygu Dinçer, eğitimin nihaî gayesinin bilgilendirmek değil, harekete geçirmek olduğunu ifade ederken, bilip de uygulamaya geçmemenin aslında bilmemek olduğuna dikkat çekti.