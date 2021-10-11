banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

BUSKİ’de eğitimler hız kesmiyor

TSE’den Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini 2021 yılı başında alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim ve Değişim yönetimi kapsamında yeni eğitimler vermeye devam ediyor.

Eğitim 11.10.2021, 16:00
BUSKİ’de eğitimler hız kesmiyor

TSE’den Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini 2021 yılı başında alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim ve Değişim yönetimi kapsamında yeni eğitimler vermeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, iletişimdeki gerginliğin kontrol altına alınabilmesi, yıkıcı duyguların etkisini asgariye indirme, hayata bakış açılarında farklılık gibi teknikler ele alındı. Eğitime ilgili bütün BUSKİ personeli katıldı.

Yeteneklerinin farkındaki kişilerin stresle mücadelede, çok daha başarılı olduğunu söyleyen uzman Duygu Dinçer, “Günümüzde toplumda oldukça yaygın olarak kullanılan bir kelime olan stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Kişilerin sürekli değişkenlik gösteren, inen ve çıkan morali, günlük hayatı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu iniş çıkışlar ile baş etmek, uygun tekniklerin kullanılması ile mümkündür’’ dedi.

Stressiz bir hayat yaşamanın mümkün olmadığını ama stres ile mücadele ederek kontrol altına alınabileceğine vurgu yapan Duygu Dinçer, eğitimin nihaî gayesinin bilgilendirmek değil, harekete geçirmek olduğunu ifade ederken, bilip de uygulamaya geçmemenin aslında bilmemek olduğuna dikkat çekti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1