Bursluluk sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman?

MEB İOKBS SINAVI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

MEB takvimine bakıldığında İOKBS sınavı son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022 olarak gözüküyor. Başvurular, okul müdürlüğü tarafından sistemden yapılmaktadır.

İOKBS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvular aşağıdaki siteler yoluyla yapılmaktadır:

http://www.meb.gov.tr

http://www.odsgm.meb.gov.tr

https://e-okul.meb.gov.tr

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

Dar gelirli öğrencilerin maddi durumlarını iyileştirmek için yapılan İOKBS sınavı başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Hali hazırda ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim görmek,

Lise sınıflarından ise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencisi olmak,

Sınavın gerçekleşeceği dönem ve yıl içinde okul değiştirecek ceza almamış olmak,

Bulunulan sınıfta, sınıf tekrarı yapmamış olmak,

Ailenin maddi durumunun belirlenen miktar ve altında kalıyor olması,

İOKBS kimler başvurabilir konusu yine her sınav döneminde yayınlanan kılavuzda yayınlanmaktadır. Bazı sınav dönemlerinde kılavuzlarda değişiklikler meydana gelebilir. Bu nedenle takip edilmesi en uygunu olacaktır.