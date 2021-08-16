Bursa’ya yeni millî eğitim müdürü

Sabahattin Dülger’in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olmasının ardından Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Bülent Altıntaş getirildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Bülent Altıntaş, Müdür Vekili Necdet Sezer tarafından karşılandı. Necdet Sezer’den görevi devralan Bülent Altıntaş, "Bugün itibarıyla bakanımızın takdir ve tensipleriyle Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başladım. Bugün aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşıyarak geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

1970’de doğan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, ilk, orta ve lise tahsilini Bursa’da tamamlayarak 1994 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Kalıpçılık Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Kamu görevine 1995 yılında teknik öğretmen olarak Adana’da başlayan Bülent Altıntaş, 1999 yılında Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesine tayin edildi. Okulda kalıp bölümü öğretmeni, kalıp bölümü şefi, makine alanı şefi ve müdür yardımcısı olarak görev yapan Altıntaş, Öztimurlar MTAL kurucu okul müdürlüğünü yaptıktan sonra 2011 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dâire Başkanlığı görevine tayin edildi. 2016 yılında Bursa Millî Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak tayin olan Bülent Altıntaş, evli ve üç çocuk babasıdır.