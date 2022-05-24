Bursagaz’dan güvenli ve verimli doğal gaz kullanımı eğitimleri

Bursagaz, SOCAR Gönüllüleri ile birlikte Bursa’da 11 ilçede 18 bin 684 öğrenciye ‘Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanımı’ eğitimleri verdi.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, SOCAR Gönüllüleri Eğitim Takımı olarak okullarda ‘Güvenli ve Verimli Doğal Gaz Kullanımı’ eğitimleri verdi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda 2021-2022 dönemi için tamamlanan ve online olarak gerçekleştirilen interaktif eğitimler, Bursagaz’ın doğal gaz hizmeti götürdüğü 11 ilçedeki 407 okulda 3 gönüllü eğitmen tarafından verildi. Bursagaz çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri, ilk ve ortaokul düzeyindeki 18 bin 684 öğrencinin yanı sıra Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Gaz ve Tesisat Teknolojisi 2. sınıf öğrencilerine de eğitim verdi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında verildi

Verilen bilgiye göre, şirket çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri, topluma ve tüm canlılara yönelik fayda oluşturma odağında eğitim, çevre, sağlık, spor, hayvanları koruma ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal faaliyetler olmak üzere 6 gönüllülük takımdan oluşuyor. Gönüllülerin tüm faaliyetleri Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘Yerel Hareketlerle Küresel Amaçlara’ yaklaşımıyla örtüşüyor. Güvenli Doğal Gaz Kullanımı eğitimleri faaliyetleri ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan Nitelikli Eğitim’e hizmet ediyor.