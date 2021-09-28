Bursa’da yurt kapasitesi yüzde yüz artıyor

Bursa’daki 7 bin olan yurt yatak kapasitesi, yapılması planlanan yeni yurtlarla birlikte 15 bin 700 yatağa ulaşacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa’daki yurt yatak sayılarının önümüzdeki süreçte 2 katına çıkacağını açıkladı. Yeni yapılan yurt binalarında incelemelerde bulunan Özen, "Bursa’daki yurt kapasitemizi yaklaşık yüzde 80 arttırdık, arttırmaya devam ediyoruz. Bursa’daki 7 bin olan yatak kapasitesini bu yıl yapımı tamamlanan yeni nesil yurtların hizmete girmesi ile birlikte 9 bin 600’e yükselterek üniversiteli gençlerimize barınma imkânı sağlıyoruz. Yine ocak ayında açılması planlanan 2 bin 600 yatak kapasiteli öğrenci yurdumuzla birlikte mevcut kapasiteyi 12 bin 200’e çıkarıyoruz. Ayrıca Uludağ Üniversitesi işbirliğinde bir yıl içerisinde yapımı tamamlanması planlanan 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdumuz ile Yıldırım ilçemizde Bursa Teknik Üniversitesi ile planlanan ve iki yıl içerisinde de yapımı tamamlanması hedeflenen toplam bin 500 yatak kapasiteli 2 ayrı yeni yurtla birlikte Bursa’daki toplam yatak kapasitesi 15 bin 700’e çıkacak" dedi.