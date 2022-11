Bursa’da Öğretmenler Günü coşkusu

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da kutlandı.

Öğretmenler Günü sebebiyle sabah saatlerinde Heykel’de çelenk sunma merasimi gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ile beraberindeki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Adil Çini ve Gökçe İlkokulu Öğretmeni Elif İlhan’ı makamında kabul etti.

Etkinlikler, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.

Merinos AKKM’de gerçekleştirilen programa Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Protokolü’nün yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, görevlerini büyük bir özveri ile sürdüren tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Gününü en kalbî duygularımla kutluyorum.” ” diyerek sözlerine başladı.

Gür, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşmasında en büyük pay hiç kuşkusuz öğretmenlerimize ait olacaktır. Şüphesiz ki, ülkemizin her köşesinde fedakârca görev yapan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Her insanın hayatında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimiz, yarınlarımızın umudu evlatlarımızı; vatanını ve milletini seven, aklın ve bilimin ışığında millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirme görevini fedakârca yerine getirmektedir. Millî teknoloji hamlesinin başkenti Bursa’da da geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımızın, bilim ve teknolojinin ışığında, üreten güçlü Türkiye yolunda, üretimin herhangi bir alanına katkı sunmalarını önemsiyoruz. Her çocuğumuz keşfedilmemiş bir cevherdir. Bu konuda da en önemli görev, çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ilk keşfeden, onlara eğitim ve hayat yolculuğunda yön çizen ve çocuklarımıza rol model olan kıymetli meslektaşlarımıza düşmektedir. Bizler de sizlerin bu süreçte her daim yanınızda olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.” dedi.

Programın açılış konuşmaları sonrasında Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sergiledi. Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Bir Aydınlık Hikaye: Ateş Böcekleri” adlı oratoryonun ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen resim, şiir, mektup yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Programda, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verildi. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Vali Yakup Canbolat, program bitiminde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı.