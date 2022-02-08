Bursa’da Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi faaliyete geçti

Bursa’da bir eğitim vakfı sanayi üretimini teknolojiyle birleştiren yepyeni bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye’nin ilk Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi’ni (KÜME) vakıf bünyesinde eğitimin hizmetine sunuldu.

Sanayiye yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, eğitim ve istihdama katkı sağlama hedefiyle çalışan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), yeni bir projeye daha imza attı. CEV ve Sanayi Bakanlığı tarafından geleceğin ilk 10 teknolojisi arasında gösterilen ve sanayi raporlarında “3B yazıcılar ile üretim” adıyla da yer alan katmanlı üretim teknolojilerine yönelik Türkiye’nin ilk Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi’ni (KÜME) Bursa’da Vakıf bünyesinde eğitimin hizmetine sundu.

KÜME’de katmanlı üretime yönelik eğitimlerin yanı sıra Avrupa Katmanlı Üretim Kalifikasyon Ağı-üniversite-sanayi iş birliğiyle, uluslararası geçerliliği olacak 120 saatlik bir diploma programı düzenlenecek. Eğitimde görev alacak eğitimciler, katmanlı üretim teknolojileri hakkında ulusal ve uluslararası projelerde yer almış ve bu konulara liderlik etmiş akademisyenlerden oluşuyor.

“Bölge sanayisine Ar-Ge ve istihdama önemli destek”

Konu hakkında bilgi veren Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Merkezin kapıları lise ve üniversite öğrencileri, akademisyenler, eğitimciler ve yeni üretim teknolojilerini öğrenmek isteyen herkese açık olacak” dedi. Proje kapsamında sanayideki ihtiyaçlara yönelik ürün/prototip imalatının da planlandığını ifade eden Susuzlu, bu alanda Ar-Ge çalışması yapan üniversiteler, sanayi kuruluşları, STK’lar ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapılacağını vurguladı. KÜME’nin aynı zamanda katmanlı üretimle ilgili çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duydukları kaynak ve altyapıyı sağlayacağını ve bilimsel bilgi üretimine imkan vereceğini belirten Susuzlu, şunları söyledi: “Hedefimiz KÜME’yi üretim faaliyetlerinde çözüm ortağı olarak çalışan bir merkez haline getirmek. Üretim yöntemlerinde sağlanacak çeşitlendirme ve yeniliklerle bölge sanayisinin gelişmesi, istihdam, eğitim ve gelir artışına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu da gerçekleştireceğimize inancımız tam. Çünkü KÜME’nin eğitim konusundaki yetkinlikleri ve tecrübesi çok yüksek. KÜME’nin köklü bir sanayi kuruluşunun içerisinde yer alan CEV bünyesinde hizmet verecek olması da önemli bir avantaj.”