Bursa’da 40 bin öğretmen, 600 bin öğrenci ders başı için gün sayıyor

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İlçe Millî Eğitim Müdürleriyle bir araya geldi. Bursa’da yeni eğitim öğretim yılında bin 949 okulda, 40 bin öğretmen, 600 bini aşkın öğrencinin ders başı yapacağı belirtildi.

Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek toplantıya başlayan Serkan Gür, "Bursa’da bin 949 okulda 40 bin öğretmen ve 600 bini aşkın öğrenciyle büyük bir aileyiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıklarımız 17 ilçemizde büyük bir titizlikle yürütülmeye devam ediyor. Çok sevdiğimiz öğrencilerimizin okulları şenlendireceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Kıymetli Meslektaşlarım, sınıfa girdiklerinde kendisine bakan her bir çocuğun, öğretmeninin onlara verdikleriyle yetişeceği ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacağı bilinciyle görevlerini ifa ediyor. Çünkü bir çocuğumuzun hayatına dokunabilmek belki de ülkemizin geleceğine dokumak anlamına geliyor. Bakanlığımızın liderliğinde anaokulundan başlayarak her kademede üretme refleksine sahip bireyler yetişirken, tüm çalışmalarımızı üreten güçlü Türkiye noktasında üreten güçlü öğrencilerin yetişmesi hedefiyle yapıyoruz" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığının da özellikle mesleki eğitim alanında üretmeyi bilen ve istihdam odaklı bir politik hareketliliği olduğunu belirten Gür, "Türkiye’de mesleki eğitim gün geçtikçe güçleniyor. Bu sayede ülkemiz daha da güçleniyor. Bu çerçevede Türkiye’nin millî teknoloji hamlesinin en stratejik şehri olan ve mesleki eğitime ilginin her geçen gün arttığı Bursa’da başarı elde eden gençlerimizin ülkemizin yarınlarına büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bursa eğitim ailesi olarak bu vizyonla ülkemiz ve şehrimiz için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Öncelikli hedefimiz Bursa’ya yakışan hizmeti sunmak" diye konuştu.

Ayrıca toplantıda eğitim yatırımları, okulların hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, okulların fiziki durumları, ders kitapları, öğrenci kayıtları, bu yıl gerçekleştirilecek merkezi sistem sınavları, ’Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi’, mesleki eğitim merkezleri, köy yaşam merkezleri, hayatboyu öğrenme merkezleri ve kurs faaliyetleri gibi konular görüşüldü.