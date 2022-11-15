Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Açıklamada, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.